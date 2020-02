LFIS lance une stratégie d'arbitrage diversifiée axée sur les produits dérivés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LFIS a annoncé le lancement du fonds LFIS Vision - Global Derivatives Opportunities (GDO), une stratégie d'arbitrage diversifiée axée sur les produits dérivés et visant à tirer profit des dislocations sur les paramètres implicites afin de générer des rendements absolus.GDO a été lancé en réponse à la demande croissante des clients pour une solution exposée de manière pure aux stratégies de primes implicites présentes dans les fonds Premia de LFIS, pour lesquels la société compte près de 5 milliards de dollars d'actifs. Le fonds cherche à générer des rendements stables avec une faible corrélation aux marchés traditionnels et une volatilité annualisée cible pouvant atteindre 10%.LFIS Vision – Global Derivatives Opportunities est un fonds SIF offrant une liquidité mensuelle et disponible à la commercialisation en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Autriche, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède et au Portugal.