LG Energy Solution, le géant des batteries pour véhicules électriques, réalise des bénéfices au quatrième trimestre.

Le fabricant de batteries, qui s'est introduit en bourse le mois dernier dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 76 milliards de wons (63,5 millions de dollars) pour le quatrième trimestre, a indiqué la société dans son premier rapport sur les résultats.

Ce chiffre est à comparer aux 150 milliards de wons de bénéfices estimés par deux analystes interrogés par Refinitiv et à une perte de 479 milliards de wons pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de la société, qui représente un cinquième du marché mondial des batteries pour véhicules électriques, a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,4 billions de wons.

LGES a fait une entrée fracassante sur le marché à la fin du mois de janvier, devenant la deuxième société la plus précieuse de Corée du Sud après Samsung Electronics Co Ltd, ce qui reflète les perspectives optimistes du secteur des batteries pour véhicules électriques.

Les analystes ont noté que la faible demande de batteries de la part des constructeurs automobiles touchés par une pénurie mondiale de puces a nui aux résultats de l'entreprise.

Les rivaux de LGES, SK On et Samsung SDI Co Ltd, ont déclaré que la pénurie de puces avait pesé sur leur demande de batteries au quatrième trimestre.

(1 $ = 1 196,8700 wons)