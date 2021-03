LGT: décélération des afflux d'argent frais en 2020

Zurich (awp) - La banque liechtensteinoise LGT a observé l'an dernier un ralentissement des afflux d'argent frais, de 11,6 milliards de francs suisses, contre 13,9 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net s'est par ailleurs contracté de de 5,4% à 291,5 millions, en raison notamment de la finalisation du rachat du gestionnaire de fortune britannique LGT Vestra, dévoile un compte-rendu diffusé lundi.

Hors frais liés à cette opération, l'établissement vaduzien qui célèbre cette année son centenaire d'existence aurait affiché un bénéfice net en hausse de 14%. Le ratio coûts/bénéfice a été dégradé à 75,0%, contre 74,1% fin 2019.

Le résultat brut a progressé de 2,0% à 1,85 milliard, mais les charges d'exploitation ont enflé de 3,2% à 1,39 milliard.

Principale source de revenus, les activités de commissions et services ont généré un résultat de 1,19 milliard, également en hausse de 2,0%. L'excédent des activités sur taux, par contre, a chuté de près de 20% à 230,7 millions, quand celui du négoce il a bondi de près de 19%.

Fin décembre, les avoirs sous gestion représentaient 240,7 milliards de francs suisses, soit 6% de plus qu'un an plus tôt.

Sans avancer d'objectifs concrets, la direction s'affiche confiante de pouvoir maintenir l'établissement sur la voie de la croissance et de l'amélioration de la rentabilité en 2021.

