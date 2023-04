Zurich (awp) - La banque liechtensteinoise LGT a annoncé mercredi le lancement d'une plateforme de développement numérique en Espagne. La direction entend investir 200 millions de francs suisses sur les cinq prochaines années.

L'objectif de ce centre de conception et de mise en oeuvre de produits et services sécurisés permettra à LGT de renforcer sa stratégie de numérisation en personnalisant et en diversifiant les canaux proposés à ses clients, rapporte un communiqué.

Concernant le choix porté sur Barcelone, le groupe bancaire parle d'une métropole dynamique en matière de technologie, d'opportunités éducatives et d'excellentes connexions avec tous les sites européens.

Le nouveau centre devrait être pleinement établi dans environ deux ans et emploiera alors une quarantaine de personnes.

ib/ol