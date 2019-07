LIBERTY GLOBAL : feu vert de la Commission européenne au projet d'acquisition par Vodafone

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a annoncé son approbation finale de la vente des activités de Liberty Global en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie et en République tchèque à Vodafone Group. La transaction a une valeur d'entreprise totale d'environ 19 milliards d'euros (21,5 milliards de dollars). Toutes les conditions réglementaires sont maintenant remplies, conformément aux conditions initiales, et la clôture de la transaction est maintenant prévue pour le 31 juillet."Nous sommes heureux que la Commission européenne ait reconnu les avantages considérables que cette transaction importante apporte à des millions de consommateurs en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie et en République tchèque", a commenté Mike Fries, directeur général de Liberty Global.