Des achats techniques et des couvertures de positions courtes ont stimulé les contrats à terme sur le porc maigre au Chicago Mercantile Exchange vendredi, selon les négociants, prolongeant les gains une session après que le marché ait atteint son maximum journalier.

Les contrats à terme se sont redressés après avoir atteint leurs plus bas niveaux contractuels cette semaine.

Les négociants surveillaient également les prévisions d'une tempête hivernale aux États-Unis qui pourrait perturber le transport et l'abattage du bétail. Certains agriculteurs du Midwest se préparent à la tempête à venir, qui pourrait accroître le stress du bétail, a déclaré le ministère américain de l'agriculture (USDA) dans un rapport météorologique quotidien.

"Je suis d'avis que le temps hivernal qui s'installe dans les Plaines et la moitié orientale du pays a conduit à une série de couvertures de positions courtes par des fonds", a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant.

Les contrats à terme les plus actifs du CME sur les porcs maigres de février ont terminé en hausse de 0,950 cent à 70,000 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 26 décembre.

La limite quotidienne de négociation du marché reviendra lundi à son niveau habituel de 3,75 cents, après s'être élargie temporairement vendredi, a indiqué le CME.

Les contrats à terme sur le porc de février ont terminé en hausse d'environ 3 % pour la semaine, après avoir touché le plus bas niveau du contrat mercredi, sous la pression d'une offre abondante.

"La plupart des mouvements à la hausse sont dus à des facteurs techniques plutôt qu'à des facteurs fondamentaux que je ne vois pas pour l'instant", a déclaré M. Norcini. "La découpe du porc se maintient assez bien, ce qui incite probablement certains à pêcher par le bas.

L'USDA a déclaré que la valeur de la découpe de carcasse de porc en gros avait baissé de 0,30 $ vendredi, pour atteindre 84,20 $ par quintal.

Les abattoirs ont abattu environ 489 000 porcs, contre 479 000 porcs il y a une semaine et 456 000 porcs il y a un an, selon l'USDA. Les abattages de bovins, quant à eux, ont baissé pour atteindre 124 000 têtes, contre 125 000 têtes il y a une semaine et 126 000 têtes il y a un an.

Les contrats à terme sur les bovins vivants de février du CME ont perdu 0,550 cent pour atteindre 170,575 cents la livre, mais ont tout de même augmenté de 1,2 % pour la semaine. Les bovins d'engraissement de mars ont perdu 1,500 cent pour atteindre 224,150 cents la livre, terminant en hausse de 0,5 % pour la semaine. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Pooja Desai)