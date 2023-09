Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont chuté par rapport à la limite quotidienne des échanges vendredi, sous la pression d'une productivité plus forte que prévu dans les troupeaux américains, selon les analystes.

Le ministère américain de l'Agriculture, dans un rapport trimestriel publié après la fin des échanges jeudi, a surpris les analystes en indiquant que le nombre moyen de porcs sauvés par portée a atteint 11,61 pour la période juin-août, soit une hausse d'environ 4,3 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est supérieur à l'estimation la plus élevée des analystes interrogés par Reuters, qui s'attendaient en moyenne à une augmentation de 2 %.

Les négociants ont examiné les données et la taille globale des troupeaux, car la faiblesse des prix des porcs et les coûts opérationnels élevés ont rendu l'élevage de porcs non rentable pour les producteurs.

Dans l'ensemble, les stocks de porcs américains au 1er septembre étaient en hausse de 0,3 % par rapport à l'année précédente, à 74,3 millions de têtes, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,8 %.

"Nous avons constaté une diminution du cheptel reproducteur en raison de la faiblesse des marges. Grâce à l'augmentation du nombre de porcs par portée, nous compensons ce phénomène", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour le courtier StoneX.

Les porcs maigres de décembre les plus actifs du CME ont perdu 3,75 cents pour terminer à 71,775 cents la livre. Lundi, la limite journalière sera temporairement portée à 5,5 cents.

Des ventes générales sur les marchés des matières premières ont pesé sur les contrats à terme sur le bétail, selon les négociants. Les prix du pétrole ont baissé de 1 %.

Les traders ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l'économie, en prévision d'une fermeture du gouvernement américain et de l'extension de la grève des Travailleurs unis de l'automobile (TUA).

La confiance des consommateurs américains a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis quatre mois, plombée par les inquiétudes persistantes concernant la hausse des prix et les craintes croissantes d'une récession.

"Lorsque vous avez ce genre d'incertitude chez les consommateurs, ils ont tendance à être moins enclins à payer pour les morceaux de viande les plus chers", a déclaré M. Suderman.

Sur les marchés des bovins de la CME, les bovins d'engraissement de novembre les plus actifs ont terminé en baisse de 2,775 cents à 254,900 cents la livre. Les bovins vivants les plus actifs de décembre ont perdu 2,5 cents à 187,925 cents la livre. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Shweta Agarwal)