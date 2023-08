Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont baissé pour la troisième fois mercredi, les pressions saisonnières se mêlant à la baisse des prix du porc, selon les analystes.

"A cette époque de l'année, pour les porcs d'octobre, il est difficile de savoir dans quelle direction aller", a déclaré Joe Kooima, courtier en matières premières chez Kooima Kooima Varilek Trading Inc, notant que les vents contraires fondamentaux s'ajoutent aux pressions saisonnières.

"Le prix au comptant est plus faible, la découpe est plus faible, les poids sont un peu plus élevés qu'il y a un an, donc c'est le premier, le deuxième et le troisième point.

Les contrats à terme d'octobre les plus actifs ont perdu 1,025 cents pour atteindre 78,550 cents la livre.

L'abattage quotidien de 473 000 porcs était en baisse par rapport aux 482 000 abattages de la même période de l'année dernière, selon le ministère américain de l'Agriculture.

L'USDA a fixé le prix de gros de la carcasse de porc à 100,79 dollars le quintal, soit une baisse de 2,86 cents par rapport à mardi.

Les contrats à terme sur les bovins vivants ont légèrement baissé, manquant de direction alors que les échanges au comptant restent faibles et que les analystes attendent de voir l'impact des températures élevées dans les plaines américaines.

"La semaine dernière, nous n'avons pas eu de bons chiffres au comptant. Vous devez donc reporter ce chiffre sur la semaine suivante, jusqu'à ce que nous en sachions plus", a déclaré M. Kooima. "C'est juste le marasme.

Les bovins vivants d'octobre les plus actifs ont gagné 0,050 cents pour atteindre 178,675 cents la livre. Les bovins d'engraissement d'octobre ont perdu 0,350 cents pour clôturer à 250,875 cents la livre.

Les conditionneurs ont ralenti l'abattage des bovins, ne traitant que 118 000 têtes, contre 124 000 à la même période l'an dernier, selon l'USDA.

Les marges des conditionneurs de viande bovine ont augmenté pour atteindre 64,30 par tête, selon Hedgers Edge, basé à Denver.

Les prix du bœuf en boîte sont restés stables, les morceaux de choix étant restés stables à 317,05 dollars par quintal, tandis que les morceaux sélectionnés ont gagné 2,08 dollars pour atteindre 291,59 dollars par quintal, selon le ministère américain de l'agriculture.