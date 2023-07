Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont grimpé mercredi grâce à un soutien technique et à des achats stimulés par l'étroitesse de l'offre de porcs et la hausse des prix du porc, ont indiqué les négociants.

Le contrat à terme de référence sur le porc maigre d'août a atteint son plus haut niveau depuis le 16 mars, prolongeant les gains de la séance précédente qui ont amené les prix au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, un niveau technique clé.

Les contrats à terme sur les bovins vivants, quant à eux, ont terminé à la baisse dans le cadre d'un repli technique par rapport aux récents sommets et alors que la demande de bœuf a été jugée hésitante à la suite des réceptions organisées à l'occasion de la fête de l'Indépendance aux États-Unis.

"Nous sommes en train de nous débarrasser d'une partie de la tendance baissière que nous avions sur les porcs et de la tendance haussière que nous avions sur les bovins. Nous avons été trop bas sur les porcs et probablement trop haut sur les bovins", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities.

Le contrat CME August lean hogs a gagné 3,125 cents pour s'établir à 97,450 cents la livre. Le contrat s'est heurté à la résistance technique de sa moyenne mobile de 200 jours, mais a tout de même enregistré sa clôture la plus élevée depuis la mi-mars.

Les contrats à terme d'août sur les bovins vivants ont terminé en baisse de 1,875 cents à 174,950 cents la livre, après s'être approchés à 0,75 cent du sommet de la durée de vie du contrat lors de la séance précédente.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont également terminé en baisse dans le cadre d'un repli technique par rapport aux sommets atteints en début de séance, y compris les sommets de contrat affichés dans certains contacts proches, et alors que les prix des aliments pour animaux à base de maïs se sont stabilisés après une récente chute vertigineuse. Les contrats d'engraissement d'août ont terminé en baisse de 3,200 cents, à 244,700 cents la livre.

Les taux d'abattage du bétail sont revenus à des niveaux plus normaux mercredi, après une période de ralentissement due aux vacances de la fête de l'Indépendance.

Les négociants évaluaient la demande de viande et les réserves de bovins et de porcs.

Le ministère américain de l'Agriculture a déclaré que la valeur de la carcasse de porc en gros < PRK-MAN-CARCS> a augmenté de 1,20 $ mercredi pour atteindre 109,20 $ par quintal, le plus haut niveau depuis août 2022.

Le choix de la découpe de bœuf en boîte < BEEF-US-CH> a chuté de 5,56 $ à 322,78 $ le quintal, tandis que les coupes sélectionnées < BEEF-US-SE> ont chuté de 1,61 $ à 292,69 $ le quintal (reportage de Karl Plume ; édition de Shailesh Kuber).