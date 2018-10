LIVRE BLANC EBRC 2018: De la Cyber-Résilience à la Cyber-Reliance

EBRC - European Business Reliance Centre - publie son livre blanc 2018 « Cyber-Résilience : vers la Cyber-Reliance ». En ce XXIème siècle, la Cyber-Résilience constitue un défi majeur de l'Humanité.Cet appel à une prise de conscience s'adresseaux entreprises, communautés, Etats et citoyens, afin de se doter rapidement d'une cyber-immunité.

Dans sa recherche constante de progrès, l'Homme du XXIème siècle devra affronter deux phénomènes majeurs qu'il aura contribué à engendrer : le premier, celui du réchauffement climatique, affectera son environnement réel ; le second concerne les cyber-risques qui pèsent sur son nouvel univers virtuel, le digital. Deux challenges qui menacent l'avenir de l'humanité et nécessitent l'adoption de mesures de Résilience urgentes.

« La Résilience, c'est la capacité que possède une espèce, un Etat, une organisation, une entreprise ou un individu, d'affronter et de relever les inévitables défis ou obstacles rencontrés au cours de son existence et d'en sortir grandi et mieux armé pour s'engager dans l'avenir. » Yves Reding, CEO, EBRC.

Le risque est inhérent au cyber-espace

L'utilisation exponentielle du digital, son rôle central dans l'économie et la dépendance des moyens vitaux pour les sociétés humaines et les entreprises, font du cyber-espace une cible privilégiée. L'augmentation fulgurante des menaces digitales en 2017 et en 2018 ainsi que de leur complexité en est la preuve et a pour conséquence d'élever considérablement les niveaux de risques. L'ensemble de ses usagers sont aujourd'hui vulnérables. Dans le cyber-espace, le risque est certain : 100% connaîtront un grave incident de cyber-sécurité. Tôt ou tard.

Un système immunitaire digital

Les acteurs socio-économiques qui se ruent aujourd'hui dans le cyber-espace n'ont pas encore acquis les réflexes de protection élémentaires qui sont pourtant innés dans le monde physique. Par analogie, l'enjeu consiste à développer pour le cyber-espace un système immunitaire qui assure par nature et « by design » la protection de l'ensemble des activités et des opérations qu'il traite quotidiennement en mode « business as usual ».

La Cyber-Résilience : nouveau paradigme

Il est vital et urgent d'intégrer ce changement de paradigme. L'approche traditionnelle de la Cyber-Sécurité est dépassée.Dans le monde digital en cours de construction, il faut une approche plus globale et intégrée : la Cyber-Résilience. L'objectif est de devenir capable en permanence, face aux menaces, de les prévenir, de les identifier, de se préparer, de se protéger, de les détecter, de les analyser, d'y répondre et surtout de récupérer, afin d'en sortir plus fort. Tel est notre challenge. En synthèse, il s'agit de se doter d'une cyber-immunité qui, confrontée à des menaces permanentes et changeantes, s'adapte et se renforce naturellement.

Le Livre Blanc EBRC 2018 « Cyber-Résilience vers la Cyber-Reliance » est téléchargeable gratuitement sur le site web EBRC : https://ebrc.com/fr/livres-blanc

