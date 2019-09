LIWEST fait appel à Verimatrix et Ocilion pour faire évoluer la sécurité OPTV en Autriche

Le déploiement conjoint de la technologie et de la sécurité donne à l'opérateur autrichien un avantage concurrentiel certain

IBC 2019 (#5.A59) - Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour le déploiement pour LIWEST Kabelmedien des solutions IPTV Ocilion intégrant la sécurité Verimatrix afin de garantir une diffusion vidéo flexible et évolutive. LIWEST devient en quelques mois, le troisième opérateur autrichien après kabelplus et Salzburg AG à profiter de l’expertise combinée des entreprises partenaires.

Face à l’augmentation du streaming, LIWEST a su moderniser son offre IPTV et ainsi se maintenir à un niveau de performance élevé sur un marché très concurrentiel. L’opérateur a choisi Ocilion et Verimatrix, conscient que le partenariat fournirait essentiellement une solution flexible et centralisée. En plus de supporter le décodeur (STB), la tablette et le smartphone, ce déploiement marque une étape importante pour Ocilion en rendant possible la diffusion en streaming pour Amazon Fire TV et Apple TV.

"Avec le changement des habitudes de consommation des abonnés autrichiens par rapport à la télévision en direct traditionnelle, il est devenu évident que nous avions besoin d'une solution IPTV évolutive qui puisse répondre aux besoins de nos clients et prospects " déclare Philippe Thomas Müller, Team Leader of Product Management and Corporate Communication chez Liwest. "Ocilion et Verimatrix ont présenté une solution multiservice intégrée parfaitement adaptée aux exigences de streaming, aux infrastructures hébergées et à la sécurité dont nous avions besoin pour demeurer compétitifs sur le marché actuel."

Le service utilise la nouvelle gamme de décodeurs 4K P400 d'Ocilion, qui offre la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les modèles de diffusion hybride, FTTH et OTT en intégrant la gestion des droits numériques Verimatrix (DRM) pour le client. La gamme de décodeurs a reçu la certification Verimatrix 4.0 Ultra Security, confirmant qu'elle est en mesure de répondre parfaitement aux exigences de sécurité UHD définies par les spécifications MovieLabs pour la vidéo nouvelle génération et une protection renforcée des contenus.

"L'objectif de notre partenariat avec Ocilion est d'assurer une intégration technologique transparente, une facilité d'utilisation et une optimisation de l'offre pour nos clients, nous poursuivons nos efforts de collaboration sur tous les plans," explique Steve Oetegenn, COO de Verimatrix. "Malgré un planning de déploiement et d'intégration à l'infrastructure existante complexe, Verimatrix et Ocilion sont parvenues à tirer le meilleur de leur expertise mutuelle et ont ainsi développé une solution qui accompagnera LIWEST sur le long terme."

Hans Kühberger, CEO d'Ocilion. "Je suis fier que LIWEST, reconnu comme opérateur innovant, ait choisi notre solution IPTV associée à Verimatrix pour répondre à des besoins complexes de sécurité vidéo. Les utilisateurs sont vraiment au cœur du tout nouveau service Läuft de LIWEST IPTV, leur offrant la possibilité de regarder leurs programmes favoris en direct ou en différé sur leur téléviseur via le nouveau décodeur 4K, Apple TV ou Amazon Fire TV Stick."

Au salon IBC, Verimatrix illustre comment elle met à profit sa solide expérience en matière de sécurité IP et logicielle pour protéger et monétiser la future génération de services.

A propos d'Ocilion

Fort de nombreuses années d'expérience, Ocilion implémente des solutions logicielles pour la télévision interactive. Ce faisant, Ocilion fait de la télévision de l'avenir une réalité dans le présent. Avec replay-TV, l'enregistrement vidéo privé, la base de données vidéo, les applications et bien plus encore, la télévision devient une aventure plurimédia !

Ocilion offre deux solutions reconnues : iptvCarrier et iptv500. Les clients d'iptvCarrier sont généralement des opérateurs de réseaux xDSL, FTTx et HFC. iptv500 est une solution interne Ocilion avec câble ethernet. Il est principalement utilisé dans les hôtels, les aéroports, les hôpitaux, les installations d'entreprise et autres bâtiments. Pour plus d'informations, visitez le site www.ocilion.com

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

