LOCKHEED : le groupe obtient du gouvernement un nouveau contrat d'un milliard de dollars

Les États-Unis ont attribué vendredi des contrats de défense à des entreprises, dont un de plus d'un milliard de dollars à Lockheed Martin. Plus tôt ce mois-ci, Lockheed Martin a reçu un contrat du ministère de la Défense d'une valeur de 431 millions de dollars pour livrer de nouveaux systèmes de roquettes d'artillerie et des services de soutien pour l'armée. Boeing a obtenu un contrat de 497 millions de dollars pour des hélicoptères.

A voir ici :