LONDON STOCK EXCHANGE : la Bourse de Hong-Kong ne fera pas d'offre de rachat

L’opérateur de la Bourse de Hong-Kong (HKEX) a renoncé à faire une offre sur le London Stock Exchange en dépit du caractère « stratégiquement attrayant » d’une telle opération. A la surprise générale, il avait présenté en septembre un projet de rachat pour 29,6 milliards de livres." Malgré son engagement auprès d'un large éventail d'organismes de réglementation et de nombreux actionnaires, le conseil d'administration de HKEX est déçu d'avoir été incapable de discuter avec la direction de LSE pour concrétiser sa vision et, par conséquent, a décidé qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de HKEX de poursuivre cette proposition ", a déclaré le HKEX.Le conseil d'administration du London Stock Exchange avait rejeté à l'unanimité cette offre le 13 septembre. Dans une lettre adressée à la Bourse de Hong Kong, il a tout d'abord motivé son refus par le fait qu'une telle opération n'est pas conforme à sa stratégie. Le conseil d'administration a souligné le bon accueil réservé en Bourse au projet de rachat du fournisseur de données financières Refinitiv. Or l'offre de rachat du HKEX était conditionnée à l'abandon de ce projet.