LONDON STOCK EXCHANGE : opposition unanime du conseil à l'offre du HKEX

Le baiser de la mort pour l’offre de rachat du London Stock Exchange de l’opérateur de la Bourse de Hong-Kong, Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) ? Le conseil d’administration de la cible a en effet rejeté à l’unanimité cette proposition. « Compte tenu de ses défauts fondamentaux », il « ne voit pas l'intérêt d'un engagement plus poussé ».Le HKEX propose environ 29,6 milliards de livres, mais dans sa proposition il pose comme condition que le rachat du fournisseur de données financières, Refinitiv, pour 27 milliards de dollars ne soit pas mené à terme. Le LSE a réaffirmé aujourd'hui son attachement au projet d'acquisition de Refinitiv, qui doit être bouclée au second semestre 2020.Dans la lettre adressée au HKEX, la Bourse de Londres motive son refus par le fait qu'une telle opération n'est pas conforme à sa stratégie et qu'il est très incertain qu'elle soit validée par les différentes autorités de régulation au niveau mondial. Elle critique aussi le fait qu'elle comporte une partie importante en actions HKEX. Enfin, elle juge insuffisante le prix proposé.