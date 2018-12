LSDH, Petrossian, Aérophile, Lutti, Diager et Meltdown: Lauréats des GRANDS PRIX DES ETI Banque Palatine & BFM Business

Regulatory News:

La Banque Palatine et BFM Business ont décerné lundi 3 décembre les Grands Prix des ETI*. Six chefs d’entreprise ont ainsi été récompensés par un trophée au cours d’une cérémonie animée par le journaliste Fabrice Lundy et retransmise en direct du Studio Gabriel sur BFM Business (TV et radio).

Initiative commune de Pierre-Yves Dréan, directeur général de la Banque Palatine, banque des ETI du Groupe BPCE, et Pierre Fraidenraich, directeur général de BFM Business, ces 1ers trophées « Grands Prix des ETI » s’inscrivent dans la lignée de l’émission « DEFI ETI » diffusée sur BFM Business depuis 2017.

Chaque semaine, des dirigeants d’ETI « made in France » emblématiques reviennent sur leur expérience, donnent des conseils et partage des bonnes pratiques, pour faire grandir les PME pour permettre l’émergence d’un plus grand nombre d’ETI. Ces entreprises sont indispensables à la croissance et font la force de nos voisins européens en particulier l’Allemagne.

Tout au long de 2018, cinq émissions spéciales du « DEFI ETI » étaient consacrées à ces Grands Prix des ETI. Un « match » mensuel regroupait deux ETI « made in France » arbitré par deux juges référents, Hervé Novelli, ancien ministre et co-créateur avec Yvon Gattaz du concept ETI, et Alexandre Montay, délégué général du METI**. Les deux experts étaient présents, sur scène, avec Fabrice Lundy pour présenter chaque catégorie.

Les entreprises lauréates se sont vues remettre leurs trophées par des personnalités du monde de l’économie et de la société civile: Monsieur Mounir Mahjoubi, le Secrétaire d’état auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique ; son excellence l’Ambassadeur d’Allemagne en France et auprès de Monaco, Nikolaus Meyer-Landrut; Madame Elizabeth Ducottet présidente de l’ETI Thuasne, administratrice et ancienne présidente du METI* ; Madame Blandine Mulliez, présidente de la fondation Entreprendre ; Monsieur Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE ; Monsieur Victorien Erussard , navigateur, fondateur et capitaine du bateau Energy Observer.

Monsieur Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué du groupe Manutan et administrateur du METI est intervenu au cours de la cérémonie pour faire un focus sur l’importance de la transformation digitale des ETI.

* Entreprises de tailles intermédiaires

** Mouvement des entreprises de tailles intermédiaires

Pour Pierre-Yves Dréan, directeur général de la Banque Palatine : « Je suis très heureux de voir ce soir de belles ETI recompensées : elles sont à la fois audacieuses, innovantes, sociétales. Elles exportent, investissent et créent des emplois. Les ETI ont 10 ans cette année et notre initiative DEFI ETI qui vient de connaître son point d’orgue avec ces 1ers Grands Prix, est une nouvelle occasion de souligner que ces entreprises sont indispensables à notre économie. Accompagner la croissance des ETI et les soutenir dans leurs projets : pour la Banque Palatine, c’est une émission qui donne du sens à l’action de ses équipes. Nous partageons avec BFM Business la volonté de mettre en lumière l’excellence des PME et ETI françaises. Je suis très heureux que cette ambition commune se soit concrétisée via le programme DEFI ETI !»

Pour Pierre Fraidenraich, directeur général de BFM Business : « BFM Business est particulièrement fière d’avoir lancé sur son antenne ce Défi ETI il y a presque deux ans pour mettre à l’honneur ces entreprises symbolisant l’excellence française. Ces ETI ne sont pas assez nombreuses en France, pas assez mises en avant et nous avons voulu que leurs dirigeants viennent témoigner et donner des conseils afin que les PME s’en inspirent et grossissent. Principalement des recettes d’optimisme : c’est l’esprit d’ailleurs de l’antenne de BFM Business qui célèbre tout au long de l’année la réussite des entreprises qui constituent l’épine dorsale de notre économie. A cet égard, le palmarès de cette première édition traduit bien ce qui fait la force de ces ETI et qui doit servir de mètre étalon à l’ensemble de notre tissu entrepreneurial : l’innovation, l’inspiration et le savoir-faire. J’ai été séduit et charmé par l’émotion palpable des lauréats qui rejaillissait sur le public. »

5 ETI ont été primées :

PETROSSIAN dans la catégorie International,

dans la catégorie LUTTI dans la catégorie Innovation,

dans la catégorie LSDH dans la catégorie Green Business

dans la catégorie AEROPHILE dans la catégorie Excellence Made in France

dans la catégorie DIAGER dans la catégorie ETI familiale

Le jury a également décerné un prix « ETI de demain » à MELTDOWN.

Le Jury des Grands Prix des ETI Banque Palatine BFM Business était composé de :

Elizabeth Ducottet (Présidente de l’ETI Thuasne )

(Présidente de l’ETI Thuasne ) Pierre Fraidenraich (Directeur général de BFM Business)

(Directeur général de BFM Business) Fabrice Lundy (Journaliste à BFM Business et présentateur du Défi ETI chaque semaine)

(Journaliste à BFM Business et présentateur du Défi ETI chaque semaine) Alexandre Montay (Délégué général du METI)

(Délégué général du METI) Hervé Novelli (Ancien ministre)

(Ancien ministre) Pierre-Yves Dréan (Directeur général de la Banque Palatine)

(Directeur général de la Banque Palatine) Chrystelle Lachat (Directrice du marché des entreprises de la Banque Palatine)

FOCUS SUR LES LAUREATS

Grands Prix des ETI– Catégorie International : PETROSSIAN

A la tête de cette Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) familiale fondée en 1920 à Paris par son père et son oncle, Armen Petrossian poursuit avec succès le développement de la marque Petrossian en créant de nouvelles activités de restauration aux Etats Unis et en France et dans des boutiques ou corners aux quatre coins du monde. Suite aux bouleversements nés de la chute de l’URSS, Armen Petrossian se rend compte avant les autres que le caviar sauvage vit ses dernières heures. Il sillonne alors le monde en quête de fermes où s'approvisionner en caviar d'élevage. Il lance des ateliers de fumaison à Angers pour enrichir son assortiment de poissons fumés avec de l'anguille, du hareng et des coquilles Saint-Jacques. Il se lance ensuite dans l’épicerie fine,le foie gras, les truffes et vodkas. Dès 1998, il commercialise ses produits sur Internet. Petrossian est à présent la marque de caviar la plus connue au monde, et un des principaux acheteur de caviar.www.petrossian.fr

Grands Prix des ETI– Catégorie Innovation : LUTTI

Lutti, 2ème marque de confiserie en France, 1ère marque en Belgique et dans le top 5 européen, imagine, fabrique et commercialiste du plaisir depuis près de 130 ans, depuis son usine de Bondues dans les hauts de France.Pionnier sur son marché, inventeur et leader du bonbon qui pique, créateur du célèbre bonbon Arlequin ou encore de la guimauve au chocolat, Lutti fabrique tous les jours avec responsabilité, plaisir et passion toute une gamme de confiserie Fizz, fresh & fun : des goûts, des textures et des formes uniques et premium. L’innovation est au cœur de la stratégie de cette ETI, qui consacre chaque année près de 5% de son chiffre d’affaires aux dépenses en recherche et développement : en 2018 Lutti aura lancé plus de 20 nouveaux produits dont des innovations de rupture telles que la 1ère pâte à mâcher végétarienne et qui pique, ainsi qu’une toute nouvelle gamme de bonbons gélifiés réduit en sucres et sans édulcorants. Au-delà de son cœur de métier, Lutti a accru son portefeuille depuis 2 ans, en distribuant la marque de chocolat Ritter Sport depuis 2017, et la marque treets the peanut company depuis cette année. L’entreprise réalise 110 m€ de chiffres d’affaires, dont 25% à l’export, fabrique 15 millions de bonbons par jour et emploie 400 personnes. www.lutti.fr

Grands Prix des ETI–Catégorie Green Business : LSDH

Fondé il y a plus de 100 ans, le groupe familial LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) est spécialisé dans l'élaboration et le conditionnement de liquides alimentaires aseptiques et réfrigérés et le conditionnement de salades prêtes à l’emploi. Devenu un acteur incontournable dans ces domaines, LSDH fournit les plus grandes chaînes françaises de grande distribution. Dirigé par Emmanuel Vasseneix, LSDH emploie aujourd'hui 2 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Il se distingue et poursuit son développement au travers de ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux forts et son action en faveur des modes de production durable. www.lsdh.fr

Grands Prix des ETI–Catégorie Excellence Made in France : AÉROPHILE

Créé en 1993 par Jérôme Giacomoni et Matthieu Gobbi*, tous deux issus de Polytechnique, le groupe Aérophile S.A.S est inventeur constructeur et exploitant de ballons captifs. Son principal objectif est de permettre à tous de s'élever dans les airs, pour un prix raisonnable. L’ETI est aujourd’hui leader mondial du ballon captif avec 100 ballons vendus dans 30 pays et 10 millions de passagers à leur bord. C’est le plus grand transporteur du "plus léger que l'air » ! Aerophile opère en propre 8 ballons sur des sites exceptionnels : Paris, Disneyland Paris et Parc du Petit Prince en France ; Disney World à Orlando, le Great Orange County Park et le San Diego Zoo Safari Park en Californie, et depuis l’année dernière, les temples d’Ankor au Cambodge. Innovant, Aérophile est également l’inventeur d’un nouveau concept de foodtainement avec l'Aérobar, premier bar volant qui a déjà séduit le Futusroscope, le Parc Astérix ainsi que des villes comme Dubaï, Tulum au Mexique, etc. L’entreprise a installé le Ballon de Paris, il y a près de 20 ans, devenu le fameux Ballon Generali. 3ème point le plus haut de Paris, visible à 20 km à la ronde, il embarque chaque année 60 000 visiteurs, attirés par l’exceptionnel point de vue sur la ville « Lumière ». Depuis 2012, le ballon est également un laboratoire volant, au service de la qualité de l’air. Grâce à la collaboration inédite entre 5 acteurs privés et publics (Mairie de Paris, Airparif, Generali, le CNRS, et Aérophile), le ballon indique en temps réel la qualité de l’air. Enfin, l’entreprise a lancé, en 2014, le Parc du Petit Prince, parc à thème familial inspiré de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Implanté entre Colmar et Mulhouse en Alsace, les 34 attractions et animations du 1er parc aérien au monde ont réussi à attirer plus de 200 000 visiteurs cette année. Le Groupe Aérophile emploie 120 salariés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 M€ en 2017 dont 40 % à l’international.

www.aerophile.com

Grands Prix des ETI–Catégorie ETI Familiale : DIAGER

Fondé en 1953, DIAGER est un Groupe industriel familial spécialisé dans la fabrication d’outils coupants spécifiques (via Diager Industries) et forets de perçage (via Diager) à destination des secteurs automobiles, aéronautiques, bâtiment et d’une clientèle de grands industriels et distributeurs professionnels (St Gobain, Descours et Cabaud etc). DIAGER est organisé autour de la structure de tête Diager Leader qui chapeaute 3 filiales (Diager + Diager Industrie et leurs sous-filiales étrangères, ainsi que Microbat). Diager Leader a réalisé en 2017 un CA de 45,5M€ dont 40% réalisé à l’export et emploie 321 personnes. www.diager.com

Grands Prix des ETI – : Prix « ETI de demain » MELTDOWN

En 2012, Meltdown, le premier bar esport voit le jour : un lieu dédié au gaming festif, ramenant du lien social dans le jeu vidéo. Les geeks peuvent ainsi y prendre un verre en soutenant leur équipe favorite lors de la diffusion d’un match, ou encore participer à un tournoi de League of Legends. L’ascension de l’entreprise est fulgurante, comptant aujourd’hui une trentaine de franchises dans huit pays. Le déploiement à l’international est un pari réussi pour cette ETI qui ne compte pas s’arrêter là, puisqu’ elle prévoit d’ouvrir le concept aux États-Unis l’an prochain. www.meltdown.bar

À propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 50 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 11600 entreprises et 70000 clients particuliers. www.palatine.fr & @BanquePalatine

À propos BFM BUSINESS

BFM BUSINESS, numéro 1 sur l’information économique et financière, est une radio avec 449 000 auditeurs tous les jours* (30 fréquences en France), une chaine de TV avec 3,3 millions de téléspectateurs**, un site web avec 898 000 visiteurs uniques*** et une application mobile avec 539 000 mobinautes uniques mensuels & 632 000 tablonautes uniques**** Sur internet global, BFM Business a 1 447 000 visiteurs uniques*****.

Depuis sa création, BFM BUSINESS appuie sa croissance sur une ligne éditoriale forte : accompagner les chefs d’entreprises dans leurs prises de décisions et le développement de leur société, tout en mettant à l’honneur les entrepreneurs qui réussissent. Un pari gagnant puisque BFM BUSINESS dispose aujourd’hui de la plus forte affinité du marché avec les décideurs

www.bfmbusiness.com

*Source : Médiamétrie 126 000 – sept-déc 2013 – AC en milliers – LàV – 13ans+ / ** Source : Médiamétrie Médiamat – avril 2012 – couverture mensuelle LàD – 4ans+ / ** Source : Médiamétrie NetRatings – Internet fixe septembre 2016 / **** Source : Médiamétrie NetRatings – Internet Mobile juillet 2016 / *****Source : Médiamétrie NetRatings – Internet Tablette août 2016 / ******Source : Panel MNR – Internet global juillet 2016

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181206005351/fr/