LSEG : Deutsche Bank abaisse sa valorisation

Deutsche Bank a réduit son objectif de cours de 9 100 pence à 7 000 pence et conserver sa recommandation Conserver sur le London Stock Exchange. " La principale caractéristique des résultats du quatrième trimestre du London Stock Exchange Group a été une prévision de coûts décevante, juste au moment où LSEG a dilué son profil de croissance de haut niveau avec l'opération Refinitiv et où ses propres anciens moteurs de croissance ont plafonné en 2020 " explique le broker.



Ce dernier continue de préférer Deutsche Boerse et Euronext, LSEG n'étant pas encore bon marché par rapport à ses pairs.