LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par LUMIBIRD (ISIN : FR0000038242) (Paris:LBIRD) à Invest Securities, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 376 titres

76 330,09 € en espèces

Il est rappelé qu’au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 193 titres

110 471,71 € en espèces

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

