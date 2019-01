LUMIBIRD : CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD) [FR0000038242 – LBIRD], leader européen des technologies laser, présente son calendrier de communication financière pour l’année 2019.

-- Chiffre d’Affaires 2018 : lundi 28/01/2019 après bourse (1) -- Résultats 2018 : mardi 2/04/2019 avant bourse -- Chiffre d’Affaires T1 2019 : lundi 29/04/2019 après bourse -- Chiffre d’Affaires S1 2019 : lundi 29/07/2019 après bourse -- Résultats S1 2019 : mercredi 25/09/2019 avant bourse -- Chiffre d’Affaires T3 2019 : lundi 28/10/2019 après bourse

(1) publication initialement prévue au 14 février

Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modifications.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires 2018, le 28 janvier 2019, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

