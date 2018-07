LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, a enregistré au 1er semestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 42,3 M€, en hausse de 4,5% par rapport au chiffre d’affaires pro forma du 1er semestre 2017. Les travaux réalisés au 1er trimestre pour accroître les capacités de production dans un contexte de fort dynamisme commercial ont eu comme prévu des effets positifs sur les ventes du 2e trimestre, en hausse de 12,7% (pro forma). Conforté dans ses ambitions par les derniers développements stratégiques et commerciaux, le Groupe renforce son équipe de direction afin de poursuivre le développement des capacités de production et l’intégration de nouvelles activités.

ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE

Chiffre d'affaires consolidé (non audité) Chiffre d’affaires (M€) 2017(1)

pro forma 2018 Variation Premier trimestre 18,8 17,9 -4,9% Deuxième trimestre 21,6 24,4 +12,7% Premier semestre 40,5 42,3 +4,5% dont Industriel et Scientifique 15,2 14,6 -3,9% Capteurs Lidar 4,2 6,0 +42% Défense 5,4 6,0 +11,1% Médical 15,6 15,7 +0,2%

(1) Information pro forma établie en prenant pour hypothèse que le rapprochement QUANTEL/KEOPSYS est intervenu le 1er janvier 2017

Industriel et Scientifique

La Division Industrielle et Scientifique a retrouvé de la croissance au 2e trimestre, en particulier aux USA, et affiche sur le semestre un chiffre d’affaires de 14,6 M€, en recul limité de 3,9% (vs -11,8% au 1er trimestre). Les retards d’approvisionnement ont été en grande partie comblés et la demande reste très soutenue pour le 2e semestre.

Capteurs Lidar

Avec 42% de croissance au 1er semestre pour un chiffre d’affaires de 6,0 M€, le segment des capteurs Lidar bénéficie de la mise en place au mois de mars des nouvelles lignes de fabrication, dans un contexte de forte demande, en particulier dans le secteur des transports. Le groupe a validé auprès de ses gros donneurs d’ordre l’efficacité de ses lasers à fibre pour les applications destinées aux véhicules autonomes, passant ainsi de la phase pilote à la livraison des premières séries, qui doivent se renforcer sur le 2e semestre.

Défense

Le Groupe a rapidement rattrapé le retard du 1er trimestre et est désormais en phase avec les plannings d’achèvement et de livraison, avec pour effet un chiffre d’affaires de 6,0 M€, en croissance de 11,1% sur le semestre. La signature en juin d’une nouvelle commande de 20 M€ sur le contrat MégaJoule devrait porter la croissance de la division au cours des trimestres à venir.

Médical

A 15,7 M€, le chiffre d’affaires de la division médicale est quasi-stable par rapport au S1 2017, avec une activité en léger recul au 2e trimestre. Des lancements de nouveaux produits majeurs comme le VITRA 2, le Compact Touch 2 ou le LacryDiag ont occasionné des retards de livraison, désormais résorbés. Les ventes du 2e semestre devraient enregistrer une progression significative.

Perspectives

Dans un contexte d’un niveau de commandes fortes et d’ouvertures de nouveaux marché, les travaux d’accroissement des capacités de production ont commencé à porter leurs fruits au 2e trimestre, ce qui permet au groupe de confirmer son objectif d’un chiffre d’affaires 2018 de 100 M€. Afin de poursuivre cette dynamique de croissance sur les années à venir Lumibird a renforcé son équipe de Direction.

RENFORCEMENT DE L’EQUIPE DE DIRECTION

Lumibird annonce l’arrivée de 3 nouveaux directeurs, directement rattachés à Marc LE FLOHIC, Président Directeur Général. Leur mission sera de faire en sorte que l’outil industriel, les fonctions support et l’innovation technologique du Groupe accompagnent au plus près la croissance, organique et externe, des années à venir. Ces nominations participent à la réorganisation juridique et opérationnelle en cours visant notamment à centraliser les fonctions supports, mutualiser les forces commerciales, améliorer les process industriels, optimiser les programmes d’investissement et accélérer les programmes de développement technologiques. Ainsi :

Alan BOYD rejoint le Groupe en tant que Chief Operating Officer (COO)

Philippe METIVIER rejoint le Groupe en tant que R&D/Marketing Director

Pierre VALLALTA rejoint le Groupe en tant que Chief Financial Officer (CFO)

Alan Boyd, 44 ans, Chief Operating Officer Lumibird

Alan a rejoint le Groupe Lumibird au mois de juillet, avec une vaste expérience de direction des opérations dans des groupes d’électronique et de photonique. Il dirigeait depuis 2013 la société de conseil ALBA Consult au sein de laquelle il a conseillé Keopsys puis Lumibird à partir de juin 2016 et a également exercé les fonctions de Chief Operating Officer de la société danoise NKT Photonics. Auparavant, il a occupé des fonctions de direction des opérations, de la production, des achats, notamment dans des contextes de rapprochement, dans des groupes comme Samsung, Nokia, ou la société de semi-conducteurs Vitesse. Alan a une formation d’ingénieur en électronique à la Glasgow Caledonian University.

Philippe Métivier, 60 ans, Directeur R&D et Marketing du Groupe Lumibird

Philippe a pris ses fonctions en novembre 2017. Il a réalisé l’ensemble de son parcours professionnel dans le secteur de l'ingénierie laser et optique. De 2012 à 2017, il a été Directeur de la BU laser d'ESI Inc. (Portland-Oregon) et parallèlement Président d'Eolite Systems, société qu'il a créée en 2004 à Bordeaux. Auparavant, il a occupé différentes fonctions managériales et techniques chez MondiaQuartz à Grenoble, Highwave Optical Technologies à Lannion, CILAS et SAGEM en région parisienne. Philippe a une double formation d’ingénieur (Ecole Supérieure d’Optique) et de management (ESSEC management education degree).

Pierre Vallalta, 48 ans, Chief Financial Officer du Groupe Lumibird

Pierre a pris ses fonctions en juin 2018, succédant à Luc Ardon, qui quitte le Groupe à la fin du mois de juillet. Pierre accompagne depuis 2011 le développement du Groupe KEOPSYS en tant que conseil au sein du cabinet ATHENA. Il a participé à la création d’ATHENA en 2010 après avoir travaillé dans l’agroalimentaire, la presse et les fusion-acquisitions. Il a mené à bien des opérations de rapprochement et de financement notamment dans les domaines de l’aéronautique, les énergies renouvelables, l’électronique et le médical. Pierre est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Reims et titulaire d’un Master Ingénierie Juridique et Financière de l’IAE de Rennes (IGR-IAE).

Prochaine information : publication des résultats S1 2018, le 27 septembre 2018, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

