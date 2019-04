LUMIBIRD : CONFIRME SON POTENTIEL DE CROISSANCE RENTABLE EN 2018

Regulatory News :

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre en 2018 des résultats en forte progression, grâce à une croissance dynamique dans un contexte de charges maîtrisées. L’EBE, à 16,5 M€, progresse ainsi en pro forma de 62% par rapport à l’exercice précédent et le ROC (11,4 M€) de 104%. Ces résultats confortent l’ambition du groupe, qui se donne comme objectifs stratégiques d’atteindre à l’horizon 2021 un chiffre d’affaires de 150 M€ (hors croissance externe) et une marge d’EBITDA de plus de 20%.

pro-forma Chiffre d’affaires 100,7 37,5 85,1 +18% EBE 16,5 5,6 10,2 +62% Résultat opérationnel courant 11,4 3,4 5,6 +104% Résultat opérationnel 11,4 2,8 5,1 +125% Résultat avant impôts 10,9 2,4 4,3 +155% Résultat net 8,1 1,7 3,5 +131%

(1) Information pro forma établie en prenant pour hypothèse que le rapprochement QUANTEL/KEOPSYS est intervenu le 1er janvier 2017. Ces informations proforma ont été retraitées suite à l’allocation définitive du prix d’acquisition et à la prise en compte de corrections d’erreurs. Elles sont non auditées. Toutes les variations mentionnées au sein de ce document sont exprimées en pro forma.

Le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires franchi en 2018

Le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 100,7 M€, en progression de 18%. La croissance est quasi exclusivement organique, l’acquisition d’ECM par Quantel Medical en juillet dernier ayant pour le moment un impact marginal sur le chiffre d’affaires. A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires annuel, la segmentation des activités a été revue pour réintégrer dans le segment Défense des activités liées aux secteurs militaire et spatial. Celles-ci étaient précédemment incluses dans le segment Industriel et Scientifique et dans une moindre mesure, dans le segment Capteurs Lidar.

Les faits marquants de l’année sur les différents segments étaient :

une activité stable et récurrente pour le segment Industriel et Scientifique (+0,7% à 25,5 M€), avec un 2 e semestre plus dynamique ;

(+0,7% à 25,5 M€), avec un 2 semestre plus dynamique ; une demande très soutenue dans les secteurs de l’énergie éolienne, de la cartographie et des véhicules autonomes permettant au segment des Capteurs Lidar de progresser de 34% (15,4 M€), grâce à une progression significative de la capacité de production ;

de progresser de 34% (15,4 M€), grâce à une progression significative de la capacité de production ; un segment Défense/Spatial en progression de 57% (26,2 M€) du fait de plannings d’achèvement et de livraison en montée progressive sur l’année sur les contrats MégaJoule et militaires et d’une activité spatiale en forte progression ;

en progression de 57% (26,2 M€) du fait de plannings d’achèvement et de livraison en montée progressive sur l’année sur les contrats MégaJoule et militaires et d’une activité spatiale en forte progression ; une reprise de la dynamique de la division Médical (+6,3% à 33,6 M€) grâce au succès des nouveaux produits lancés en 2018 et à l’extension des débouchés géographiques sur l’ensemble de la gamme.

Forte hausse des résultats

Avec un taux de marge brute en progression, à 60% en 2018 contre 57% l’année précédente, la marge brute atteint 60,8 M€, soit +25,3%. L’excédent brut d’exploitation s’établit à 16,5 M€, contre 10,2 M€ en 2017, l’augmentation des charges de personnel et des charges externes étant largement compensée par l’augmentation de la marge brute. La division « Laser » (regroupant les segments Industriel et Scientifique, Lidar et Défense/spatial) contribue à l’EBE à hauteur de 14,2 M€ (+6,7 M€ par rapport à 2017). La contribution à l’EBE de la division « Médical », du fait des frais de lancement de nouveaux produits majeurs, est en léger recul (-0,3 M€) à 2,4 M€.

Après amortissements, le résultat opérationnel s’établit à 11,4 M€, en progression de +6,3 M€ (+125,5%) par rapport au RO pro-forma 2017. Les 0,6 M€ d’augmentation des charges d’amortissements en lien avec les investissements de la période et la mise en amortissement des projets R&D sont compensés par la non répétition sur 2018, pour 0,6 M€, de coûts non récurrents supportés dans le cadre du regroupement d’entreprise Quantel/Keopsys.

Le résultat financier s’établit en 2018 à -0,5 M€, soit une amélioration de +0,3 M€ par rapport à 2017. Cette évolution est liée à l’amélioration du résultat de change sur la période. Le coût de l’endettement financier net reste stable, l’effet de la baisse du taux annualisé de la dette nette, permis par le travail d’optimisation du Groupe sur sa structure financière étant, sur l’année 2018, compensée par le coût de remboursement anticipé de la dette obligataire Mikado.

Après une charge d’impôt de 2,8 M€ (vs 0,8 M€ en 2017) qui évolue en lien avec la progression de la rentabilité opérationnelle, le Groupe affiche sur l’exercice 2018 un résultat net de 8,1 M€, contre 3,4 M€ en pro-forma 2017.

Situation financière solide

Au 31 décembre, les capitaux propres s’élèvent à 90,8 M€, pour une dette financière nette de 3,0 M€, et une trésorerie brute de 21,6 M€.

Pour rappel, la société a réalisé avec succès une augmentation de capital de 7,8 M€ en décembre dernier.

Au vu de la progression de l’activité, la hausse du besoin en fond de roulement sur l’année 2018 reste maîtrisée, à 3,2 M€. Les flux d’investissement (Capex) s’élèvent à 10,4 M€, dont notamment 6,7 M€ en R&D, 2,1 M€ pour l’acquisition des actifs immobiliers de Quantel Medical à Clermont-Ferrand et le solde pour les aménagements des installations industrielles en accompagnement du développement industriel du Groupe.

Perspectives

Les trois segments de croissance, Capteurs Lidar, Défense et Médical, restent cette année dans une dynamique commerciale et industrielle soutenue. Avec une avance technologique reconnue sur ses produits et une visibilité croissante sur ses marchés, Lumibird confirme ses objectifs stratégiques d’atteindre à l’horizon 2021 un chiffre d’affaires de 150 M€ (hors croissance externe) et une marge d’EBITDA de plus de 20%.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2019, le 29/04/2019, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

1 L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond à la valeur ajoutée du Groupe, majorée des subventions versées au résultat et déduction faite des impôts et taxes et versements assimilés ainsi que des charges de personnel

