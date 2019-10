LUMIBIRD : Chiffre d'affaires des 9 premiers mois en hausse de 16,8% à 76,5 M

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, publie pour les 9 premiers mois 2019 un chiffre d’affaires de 76,5 M€, en progression de 16,8%. Le Groupe confirme son dynamisme au 3e trimestre, avec +6,9% de croissance par rapport au 3e trimestre 2018 et anticipe comme l’an passé des ventes particulièrement soutenues au 4e trimestre.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2018(1) 2019 Variation Premier trimestre 17,9 24,2 +35,2% Deuxième trimestre 24,4 27,5 +12,6% Troisième trimestre 23,2 24,8 +6,9% 9 mois 65,5 76,5 +16,8% dont Industriel et Scientifique 17,7 18,1 +2,4% Capteurs Lidar 10,0 14,9 +48,7% Défense/Spatial 14,5 16,9 +16,6% Médical 23,3 26,6 +14,1%

(1) Par rapport aux chiffres publiés il y a un an, la segmentation des activités a été revue pour réintégrer dans la division Défense des activités liées aux secteurs militaire et spatial. Celles-ci étaient précédemment incluses dans la division industriel et scientifique et dans une moindre mesure, dans la division Capteurs Lidar.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Lumibird pour les 9 premiers mois 2019 s’établit à 76,5 M€, soit une progression de 16,8% (15,5% à taux de change constant) par rapport à la même période en 2018. Il traduit la bonne dynamique des activités du Groupe avec pour le 3e trimestre, une croissance forte en Lidar et Medical, une baisse en Industriel et Scientifique et un recul ponctuel en Défense/Spatial lié au calendrier de production sur les grands contrats.

Industriel et Scientifique

L’activité Industriel et Scientifique est en recul de -5,6% au 3e trimestre avec un chiffre d’affaires de 4,9 M€. La croissance sur les 9 premiers mois reste solide, à +2,4%, et en ligne avec les objectifs du Groupe sur ce segment. La nouvelle gamme Merion, première plateforme multi-application lancée cette année, a enregistré ses premières ventes sur ce trimestre.

Capteurs Lidar

L’activité Lidar enregistre au 3e trimestre un chiffre d’affaires de 6,0 M€ qui progresse à la fois en annuel (+32,5% par rapport au 3e trimestre 2018) et en séquentiel (+27,0% par rapport au 2e trimestre 2019). Cette progression des ventes et les commandes en cours pour le 4e trimestre valident la stratégie de déploiement continu des capacités de production pour adresser des marchés à très fort potentiel.

Défense/Spatial

Le chiffre d’affaires Défense/Spatial reste fortement lié aux calendriers de production du contrat MegaJoule pour lequel le gros des achats s’est concentré sur le 1er trimestre. Le 3e trimestre s’affiche ainsi en recul de 14% (à 5,1 M€) par rapport à un 3e trimestre 2018 où une nouvelle tranche du contrat MegaJoule entrait en production. Les autres programmes Défense et Spatial, notamment les amplificateurs pour le programme ATLID (Lidar atmosphérique) de l’agence spatiale européenne (ESA), se déroulent conformément aux plannings. Un nouveau programme de développement de lasers militaires via un intégrateur de Rang 1 a été notifié en 2019 pour un montant de 3,9 M€ : il se déroulera sur une période de 3 ans et devrait être suivi de multiples programmes de fabrication. Les premiers prototypes sont en cours de test. Le groupe termine par ailleurs, pour ce même intégrateur, un prototype de système d’écoute sous-marine à base de lasers à fibre.

Médical

La division Medical continue de bénéficier du succès des nouveaux produits et enregistre un chiffre d’affaires de 8,9 M€ au 3e trimestre, en hausse de 16,4% par rapport au T3 2018 et de +12,5% à périmètre constant (hors contribution d’Optotek acquise cet été, pour 0,3 M€). La nouvelle gamme de diagnostic et traitement de la sécheresse oculaire connaît un fort démarrage commercial et les nouveaux produits lancés ces derniers mois dans le domaine de l’échographie oculaire et du traitement du glaucome montent en puissance. Ces derniers renforcent la position de leader de Quantel Medical pour le diagnostic ultrasons et confirment le potentiel de ses solutions pour la prise en charge du glaucome.

Perspectives

Le 4e trimestre bénéficie historiquement d’un fort effet de saisonnalité, qui devrait à nouveau cette année impacter positivement l’activité du trimestre en cours. Les perspectives de développement à court et moyen-terme confortent Lumibird dans l’atteinte de ses objectifs stratégiques 2021 d’un chiffre d’affaires à 150 M€ (hors croissance externe) et d’une marge d’EBITDA de plus de 20%.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires 2019, le 27 janvier 2020, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD

