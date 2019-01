LUMIBIRD : Décryptage du palmarès du marché SRD à la clôture du mercredi 16 janvier 2019 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LUMIBIRD (+ 8,66% à 13,30 euros)Le titre du spécialiste de la technologie laser à usages scientifiques, industriels et médical affiche de nouveau une forte progression. Hier, LCM a entamé le suivi de la valeur, avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 16,10 euros. Le bureau d'études estime que Lumibird offre une opportunité unique de profiter de tendances haussières substantielles (6,3% en moyenne par an entre 2014 et 2022) sur le marché de croissance très attractif du laser.