LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2019

Les actionnaires de LUMIBIRD (Paris:LBIRD) sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 mai 2019 à 14h30 au 2-bis avenue du Pacifique – ZA de Courtaboeuf, LES ULIS (91).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de participation à l’assemblée, a été publié au BALO du 19 avril 2019 (Bulletin n°47 / avis n°1901198). Il est téléchargeable sur le site Internet de LUMIBIRD : www.lumibird.com et celui du BALO : balo.journal-officiel.gouv.fr.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais règlementaires, sur le site Internet de LUMIBIRD www.lumibird.com, rubrique « informations réglementées / Documents préparatoires à l’Assemblée générale », et au siège social de LUMIBIRD au 2, rue Paul Sabatier, 22300, Lannion.

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à :

CACEIS Corporate Trust (service Assemblées)

Madame Hassina FEDDAL

14 rue Rouget de Lisle

92862 Issy les Moulineaux Cedex 09

Fax : +33 (0)1 49 08 05 82 ou 83

et/ou :

LUMIBIRD

Monsieur Pierre VALLALTA

Directeur Financier

Tél : +33 (0)1 69 29 17 0

info@lumibird.com

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

