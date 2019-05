LUMIBIRD : OBTIENT LE MARQUAGE CE POUR LE LACRYSTIM™, DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE LA SECHERESSE OCULAIRE

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, vient d’obtenir à travers sa filiale Quantel Medical le marquage CE pour son nouveau dispositif de traitement de la sécheresse oculaire, le LacrySTIM™ IPL. Avec une gamme qui va désormais du diagnostic - avec le LacryDiag™ - au traitement, LUMIBIRD apporte aux professionnels de santé une solution complète et innovante pour adresser la pathologie de la sécheresse oculaire.

La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle qui affecte les larmes et la surface oculaire et qui peut entraîner une gêne oculaire et une déficience visuelle. Elle touche les populations du monde entier, avec un risque accru à partir de 50 ans.

LacrySTIM™ IPL est un dispositif de traitement générant une lumière pulsée polychromatique avec un spectre de longueurs d'onde unique permettant la stimulation des glandes lacrymales, une meilleure expression du meibum et la réduction de l'inflammation. Ces mécanismes d’action contribuent à améliorer la qualité du film lacrymal et à réduire les principaux symptômes associés aux pathologies courantes de sécheresse oculaire.

« Le système LacrySTIM™ IPL apporte une solution thérapeutique innovante aux ophtalmologistes confrontés au défi quotidien du traitement de la sécheresse oculaire. Avec le LacryDiag™, notre plateforme de diagnostic lancée en 2018, il complète parfaitement notre gamme dédiée à la sécheresse oculaire. » a déclaré Jean-Marc Gendre, PDG de Quantel Medical.

Pour Marc Le Flohic, PDG du Groupe LUMIBIRD, « Le dynamisme et l’expertise de notre équipe de Quantel Médical permettent de continuer de développer l’activité tout en contrôlant nos coûts de structure. Avec une gamme complète allant du diagnostic au traitement de la sécheresse oculaire, nous nous ouvrons les portes d’un nouveau marché à fort potentiel car les besoins sont immenses et les solutions encore rares. Nous renforçons ainsi notre position dans le domaine de l’ophtalmologie tout en améliorant notre modèle économique. »

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires S1 2019, le 29 juillet 2019, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

