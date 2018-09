LUMIBIRD : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE EN FORTE PROGRESSION

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, a enregistré au 1er semestre 2018 des résultats en forte progression, en dépit d’un niveau d’activité modéré au vu des objectifs annuels. Le résultat opérationnel progresse ainsi en pro forma de 37% par rapport au 1er semestre 2017, sous l’effet combiné des efforts d’amélioration de la marge brute, de la maîtrise des coûts de structure et d’un effet marge ponctuel sur les Grands contrats Défense. Le niveau d’activité à fin septembre et les avancées commerciales confortent le groupe dans l’atteinte de son objectif annuel de 100 M€ de chiffre d’affaires.

extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d’administration en date du 26 septembre 2018 au 30 juin (en M€) 2018

consolidé 2017

pro-forma(1) Variation pro-forma Chiffre d’affaires 42,3 7,7 40,5 +4,4% Résultat opérationnel courant 3,5 1,2 2,5 +37% Résultat opérationnel 3,5 1,2 2,5 +37% Résultat avant impôts 3,3 1,0 2,1 +57% Résultat net 2,6 0,7 1,9 +39%

(1) Information pro forma établie en prenant pour hypothèse que le rapprochement QUANTEL/KEOPSYS est intervenu le 1er janvier 2017. Toutes les variations mentionnées au sein de ce document sont exprimées en pro forma.

Une saisonnalité marquée de l’activité

Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’est élevé à 42,3 M€, affichant une progression modérée de 4,4%. Au regard d’un objectif annuel de 100 M€, la saisonnalité du chiffre d’affaires sur l’exercice est marquée, du fait notamment :

de retards d’approvisionnement pour la d ivision Industrielle et Scientifique (-3,9% à 14,6 M€), qui ont été en grande partie comblés au cours du 2 e trimestre ;

(-3,9% à 14,6 M€), qui ont été en grande partie comblés au cours du 2 trimestre ; de la croissance continue du chiffre d’affaires sur le segment très dynamique des Capteurs Lidar (+42% à 6,0 M€), avec une progression de la capacité de production en adéquation avec la demande client ;

(+42% à 6,0 M€), avec une progression de la capacité de production en adéquation avec la demande client ; des plannings d’achèvement et de livraison en montée progressive sur l’année pour la division Défense (+11,1% à 6,0 M€), et la signature en juin d’une nouvelle commande de 20 M€ sur le contrat Mégajoule ;

(+11,1% à 6,0 M€), et la signature en juin d’une nouvelle commande de 20 M€ sur le contrat Mégajoule ; des lancements de produits majeurs au 1er semestre pour la division Médical (+0,2% à 15,7 M€) qui ont occasionné des retards de livraison mais contribuent à l’accélération de l’activité sur la deuxième partie de l’année.

Amélioration des marges et maîtrise des frais fixes

Le résultat opérationnel du 1er semestre s’élève à 3,5 M€, à comparer à un résultat pro forma de 2,5 M€ pour le 1er semestre 2017, soit une progression de 37%. Cette progression est liée principalement à une amélioration très sensible de la marge brute par des efforts précis menés dans cette direction sur les coûts matières, les temps de fabrication et la baisse des surcoûts de production. L’amélioration des marges est également liée à une baisse de consommation de matière des contrats de Défense du fait de la finalisation de la première tranche des commandes MégaJoule, pour laquelle les achats consommés ont été principalement engagés au cours des exercices précédents. Ainsi la baisse globale des achats consommés est de 1,9 M€ et se répartit entre 0,7 M€ pour les contrats de Défense et 1,2 M€ pour l’amélioration des achats sur l’ensemble des activités du Groupe.

La direction s’est par ailleurs attachée à garder la maîtrise des dépenses de structure, dans une année de transformation continue marquée notamment par une réorganisation juridique et organisationnelle.

Le résultat avant impôts atteint 3,3 M€, en hausse de 57% en pro forma, après un coût de l’endettement financier de 0,4 M€ en partie compensé par des différences de change positives de 0,2 M€.

Après une charge d’IS de 0,7 M€, le résultat net s’élève à 2,6 M€, en hausse de 39% par rapport au 1er semestre 2017 pro forma.

Situation financière saine

Au 30 juin, les capitaux propres s’élèvent à 78,7 M€, pour une dette nette de 14,6 M€, dont 4,4 M€ de trésorerie.

La dette nette augmente ainsi de 4,6 M€ sur le semestre, ce qui s’explique notamment par l’acquisition des actifs immobiliers de Quantel Medical à Clermont-Ferrand et par une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement, essentiellement au niveau des stocks, pour préparer la croissance du 2e semestre.

Perspectives

L’effet positif sur la marge brute de la fin de la première tranche MégaJoule sera limité au 1er semestre et le démarrage de la seconde tranche durant le second semestre va faire remonter la consommation matière pour la division Défense. En revanche, les efforts réalisés pour l’ensemble des divisions sur les coûts matières, les temps de fabrication et la baisse des surcoûts de production auront en effet durable sur les semestres à venir.

L’accroissement des capacités de production et le fort niveau de commandes, en particulier pour les divisions Capteurs Lidar et Médical, permettent au groupe de confirmer son objectif d’un chiffre d’affaires 2018 de 100 M€.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

Le rapport financier semestriel 2018 du Groupe Lumibird est déposé ce jour auprès de l’AMF et disponible sur le site Internet de Lumibird.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T3 2018, le 25/10/2018, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

