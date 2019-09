LUMIBIRD : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE MARQUÉS PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, a sensiblement renforcé ses capacités de production au 1er semestre 2019, en particulier au sein de la division Lidar. Après une année 2018 tendue en matière industrielle, Lumibird se met en situation de pouvoir accompagner la croissance de ses marchés, dont le potentiel reste intact. Le pincement momentané de sa marge opérationnelle au 1er semestre est consécutif à l’augmentation des ressources de production sur l’activité Lidar en anticipation de la croissance à venir, mais également de l’impact saisonnier négatif sur la marge des contrats de défense et d’étude. La division Médical pour sa part progresse très fortement avec un résultat opérationnel dopé par l’accroissement des ventes de produits à plus forte marge.

Le Groupe anticipe une marge opérationnelle en phase avec les attentes au 2e semestre 2019 et confirme ses objectifs stratégiques de chiffre d’affaires à 150 M€ (hors croissance externe) et de marge d’EBITDA de plus de 20% pour l'exercice 2021.

Extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d’administration en date du 25 septembre 2019

au 30 juin (en M€) S1 2019 S1 2018

retraité (1) Variation Impact

IFRS 16 Chiffre d’affaires 51,7 42,3 +22% Excédent Brut d’Exploitation 6,7 5,5 +22% +0,8 Résultat opérationnel courant 2,6 2,8 -6,1% -0,7 Résultat avant impôts 2,2 2,7 -19% n/a Résultat net 1,8 2,1 -14% n/a

(1) Données financières S1 2018 publiées, corrigées de l’impact de l’allocation définitive du prix d’acquisition de l’opération de rapprochement Keopsys/Quantel. Les résultats annuels 2018 publiés intégraient déjà ces retraitements.

Un niveau d’activité bien maîtrisé au 1er semestre

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 51,7 M€, en hausse de 22%, le 1er semestre 2019 s’est caractérisé par une dynamique industrielle et commerciale conforme aux attentes.

- La division Industrielle et Scientifique (+5,6% à 13,3 M€ de CA) a bénéficié d’effets de saisonnalité positifs et du renforcement de l’organisation commerciale ;

- Le segment des Capteurs Lidar a enregistré une croissance de 61,9% de son CA à 8,9 M€. Au-delà de la saisonnalité, ce niveau d’activité est tributaire de phases complexes d’intégration chez les clients sur certains des plus gros programmes. La demande reste forte et Lumibird a continué à développer ses capacités, de fabrication et de test, avec pour effet un niveau de charges en avance de phase au 1er semestre ;

- La division Défense/Spatial (+37,5% à 11,8 M€ de CA), poursuit sa croissance avec une demande soutenue sur les activités spatiales et l’apparition de nouveaux comptes et de nouveaux contrats. La concentration de la croissance sur le 1er trimestre (+111,5%) s’explique principalement par le mode de comptabilisation à l'avancement de l'activité MégaJoule pour laquelle le gros des achats s'est fait en début d’année.

- La division Médical (+12,9% à 17,7 M€ de CA), tirée par le succès des nouveaux produits, de nouvelles certifications en Chine et au Japon et par ses développements géographiques, enregistre une croissance régulière sur le semestre.

Des charges en avance de phase sur le semestre et des effets saisonniers négatifs sur les marges

Les investissements en capacité sur la division Lidar ont entraîné une augmentation des charges plus rapide que celle du chiffre d’affaires. Par ailleurs, la marge globale est impactée négativement sur le 1er semestre, consécutivement au mode de comptabilisation de l’activité MégaJoule et de certains gros programmes de développement. Ces effets masquent la très bonne performance de l’activité Médical et du reste de l’activité Laser.

Analyse du résultat par division

En M€ Laser Medical TOTAL ROC S1 2018 2,6 0,2 2,8 En % du CA 9,9% 1,2% 6,7% ROC S1 2019 1,6 1,0 2,6 En % du CA 4,9% 5,5% 5,1% En Variation -1,0 +0,8 -0,2

Au final, le résultat opérationnel s’inscrit à 2,6 M€, contre 2,8 M€ au 1er semestre 2018 (-7%).

Le résultat avant impôts s’établit à 2,2 M€ (-17%), après un coût de l’endettement financier de 0,3 M€.

Après une charge d’IS de 0,2 M€, le résultat net s’élève à 1,8 M€, contre 2,1 M€ au 1er semestre 2018.

Situation financière saine

Au 30 juin, les capitaux propres s’élèvent à 117 M€, en hausse de 26,3 M€ par rapport au 31 décembre, dont 25 M€ liés à l’augmentation de capital réalisée au mois de mai dernier. La trésorerie nette est passée positive, à 7,2 M€. La première application de la norme IFRS 16 a eu pour impact une augmentation de la dette financière de 4,8 M€. Le niveau des stocks, particulièrement élevé au 30 juin et destiné à accompagner l’augmentation des capacités, a eu pour effet une augmentation du Besoin en Fond de Roulement de 7,8 M€.

Perspectives

Le Groupe a renforcé ses équipes commerciales aux E-U, en Chine et eu Japon pour assurer la croissance recherchée. Le pôle finance se renforce. L’expertise technologique Lidar se développe avec le démarrage de Lumibird Canada, nouvelle filiale employant certains des meilleurs experts du domaine pour développer une offre Lidar de plus grande valeur ajoutée, notamment en Amérique de Nord.

En dépit d’une conjoncture économique dégradée au niveau mondial, la demande reste forte sur les trois segments stratégiques du Groupe avec de belles perspectives de développement. La croissance du deuxième semestre devrait s’accompagner d’une hausse de la marge brute, du fait de la correction d’effets de saisonnalité observés ce semestre. Lumibird anticipe ainsi de revenir dès le deuxième semestre à un taux de marge opérationnelle en phase avec ce qui était anticipé par le marché sur l’exercice.

Lumibird a par ailleurs commencé à déployer sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition en août d’Optotek (CA 2018 de 6,6 M€), partenaire historique de Quantel Medical. Le Groupe continue de façon très active d’explorer les opportunités d’acquisition existantes dans ses trois segments stratégiques.

Lumibird confirme ainsi ses objectifs stratégiques 2021 de chiffre d’affaires à 150 M€ (hors croissance externe) et de marge d’EBITDA de plus de 20%.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2019

Le rapport financier semestriel 2019 du Groupe Lumibird est déposé le 26 septembre 2019 auprès de l’AMF et disponible sur le site Internet de Lumibird.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T3 2019, le 28/10/2019, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

