LUMIBIRD vise une marge d'EBE de 20% à 25% dès 2021

Lumibird a publié un résultat net 2020 de 5,6 millions d'euros, contre 8,8 millions en 2019. Hors l’effet de la fraude aux moyens de paiement (3,2 millions d'euros net d’impôts), le résultat net serait ressorti stable. Le résultat opérationnel courant atteint 14,1 millions d'euros (+14,6%), soit 11,2% du chiffre d’affaires, à comparer à 11,1% un an plus tôt. Après impact des éléments non récurrents (dont coûts de la fraude aux moyens de paiement et frais d’acquisition des regroupements d’entreprises), le résultat opérationnel ressort à 8,9 millions d'euros, contre 11,3 millions en 2019.



Le chiffre d'affaires annuel 2020 consolidé du Groupe Lumibird s'élève quant à lui à 126,7 millions d'euros, en hausse de 14,5% à données publiées et en retrait de 9,4% à périmètre constant. Le spécialiste des technologies laser a retrouvé au quatrième trimestre une croissance organique positive (+3%) qui, combinée à la contribution des nouvelles activités (12,9 millions d'euros), a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires record, à 48,2 millions d'euros.



Les capitaux propres passent de 124,9 millions à 163,7 millions d'euros, affectés à hauteur de 35,6 millions par l'augmentation de capital réalisée par le Groupe en juin 2020.



Compte tenu d'une trésorerie active de 80,3 millions d'euros au 31 décembre 2020 (versus 50,3 millions un an plus tôt), la dette financière nette en fin d'exercice s'établit à 8 millions d'euros, à comparer à -18,2 millions au 31 décembre 2019.





A horizon 2023, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance mixte, organique et externe, pour doubler son chiffre d'affaires actuel (données publiées). L'objectif de croissance organique est de 8 à 10% en moyenne sur les trois prochaines années.



En termes de rentabilité, la marge d'EBE devrait être comprise entre 20 et 25% à partir de 2021.