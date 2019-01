LUXE-Hugo Boss affiche des ventes meilleures que prévu au T4

22 janvier (Reuters) - Hugo Boss a enregistré une croissance plus marquée que prévu de ses ventes ajustées au quatrième trimestre, les performances du groupe de mode allemand, surtout connu pour ses costumes pour hommes, ayant été tirées par la Chine, la Grande-Bretagne et la France ainsi que par l'activité en ligne.

Le chiffre d'affaires est ainsi ressorti à 783 millions d'euros sur la période contre un consensus Refinitiv de 762 millions.

Hugo Boss, dont le titre prenait près de 2,5% dans des échanges d'avant-Bourse, a également dit que son bénéfice brut pour l'ensemble de 2018 devrait à peu près être équivalent à celui de 2017.

Principaux résultats trimestriels des autres entreprises du secteur du luxe :

* TIFFANY A VU SES VENTES RECULER PENDANT LES FÊTES

18 janvier - Tiffany & Co a affiché vendredi sa prudence sur sa prévision de bénéfice annuel après un recul inattendu de ses ventes durant la période des fêtes de fin d'année en raison d'une baisse des dépenses des touristes chinois dans le monde et d'un fléchissement de la demande en Europe et aux Etats-Unis.

Sur la période novembre-décembre, les ventes du joaillier américain dans le monde à périmètre comparable ont reculé de 2% et les ventes nettes de 1% alors qu'il tablait sur une hausse modeste.

Tiffany prévoit désormais un bénéfice sur l'ensemble de l'année dans le bas de sa fourchette de prévision de 4,65 à 4,80 dollars par action tandis que les ventes sont attendues en hausse de 6% à 7%, contre une précédente prévision d'une croissance dans le haut d'une fourchette à un chiffre.

* RICHEMONT A SOUFFERT DES GILETS JAUNES

11 janvier - Richemont a fait état vendredi d'un léger ralentissement de la croissance de ses ventes au cours du dernier trimestre 2018, le mouvement de contestation des "Gilets jaunes" en France ayant pesé sur sa performance en Europe alors que l'activité en Chine est restée dynamique.

Le groupe de luxe suisse, propriétaire entre autres de la marque Cartier, a vu ses ventes progresser de 5% à taux de changes constants sur la période octobre-décembre, troisième trimestre de son exercice décalé, contre une croissance de 8% sur les six mois précédents.

Ce résultat ne tient pas compte des récentes acquisitions des distributeurs en ligne Yoox Net-A-Porter (YNAP) et Watchfinder. En incluant ces deux plates-formes, la croissance des ventes a atteint 24% à changes constants, ce qui est conforme à la prévision moyenne des analystes établie par Inquiry Financial pour Reuters. (Service Entreprises)