Bourse de Paris : LVMH et STMicro assurent, le CAC40 soutenu

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Donald Trump a un rêve pour la rencontre prévue aujourd'hui à la Maison Blanche avec l'Union européenne, représentée par Jean-Claude Juncker. "J'ai une idée à leur soumettre. Les Etats-Unis et l'Europe renoncent aux droits douaniers, au protectionnisme et les subventions", a-t-il twitté cette nuit. "Finalement, cela aboutirait à un vrai marché libre et à un commerce équitable. J'espère qu'ils le feront. Nous sommes prêts, mais pas eux". Le ton est donc donné avant ce sommet très important pour l'économie mondiale en général et le compartiment automobile en particulier, qui devrait être au centre des débats.Pendant ce temps, les publications d'entreprises continuent, avec des annonces globalement positives quoique parfois entachées d'incertitudes inévitables liées au bras de fer commercial engagé par Washington avec les autres principales économies.Plus de vingt valeurs capitalisant au moins 50 milliards de dollars dévoilent leurs chiffres trimestriels aujourd'hui, avec une large majorité d'Américaines : Facebook Qualcomm … Plus quelques européennes, notamment les Espagnoles Santander et Iberdrola , les Allemandes Deutsche Bank et Linde et la Britannique Vodafone . Les deux plus grosses "techs" françaises sont aussi de la partie : Dassault Systèmes et STMicroelectronics . Hier, Alphabet (Google) a terminé en vive hausse de 3,9% à Wall Street, après de solides résultats à mi-exercice.En préouverture, les indicateurs avancés sont hésitants en Europe, avec de bonnes vibrations à Paris, où les publications de LVMH, STM et Dassault Systèmes crèent un courant acheteur.Le principal événement de la matinée aura lieu à 10h00 avec la publication de l'indice Ifo allemand de confiance des milieux d'affaires (l'enquête sonde 7 000 décideurs sur leur perception des conditions économiques actuelles et à six mois). A la même heure, la BCE publiera le niveau de la masse monétaire M3 mensuelle. De l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres mensuels de l'immobilier neuf aux Etats-Unis seront scrutés de près à 16h00 (consensus 671.000), après les dernières données baissières sur les prix dans l'ancien. Les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30) clôtureront le calendrier macroéconomique.Il faut 1,16835 USD pour 1 EUR ce matin (-0,02%). L'once d'or est en légère baisse à 1 224 USD, tandis que le brut léger américain WTI se traite 68,71 USD et le Brent de Mer du Nord à 73,93 USD, en légère hausse.• JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur Applus , revalorisé de 10,64 à 14,30 EUR.• Jefferies revalorise Fevertree de 4 000 à 4 300 GBp en restant acheteur.• Jefferies revalorise Idorsia de 22 à 27 CHF, en restant à conserver.• JP Morgan démarre le suivi de Kojamo à neutre en visant 10,40 EUR.• Goldman Sachs revalorisede 63 000 à 64 000 CHF en restant vendeur.• Jefferies revalorise LVMH de 340 à 350 EUR en restant acheteur.• Goldman Sachs revalorise LVMH de 312 à 326 EUR, en restant acheteur.• Jefferies revalorise Next de 5 200 à 6 100 GBp, en restant à conserver.• DZ Bank passe de vendre à conserver sur Peugeot , revalorisé de 17 à 21 EUR.• Jefferies revalorise Peugeot de 25 à 29 EUR en restant acheteur.La Commission européenne craint que les constructeurs automobiles ne manipulent à nouveau les nouvelles normes de contrôle des émissions. LVMH a dépassé le consensus au second trimestre. Crédit Agricole prend 5% de l'italien CreVal. Le feuilleton continue pour ArcelorMittal sur le dossier Ilva Italie, où le gouvernement pourrait annuler l'attribution initiale. Technicolor et Orpea ont publié leurs trimestriels, comme des dizaines de sociétés plus petites. Orchestra Premaman fait homologuer le protocole de conciliation signé avec ses banques.Hier soir,a relevé ses prévisions 2018 tandis que Texas Instruments visait plus haut que prévu au 3ème trimestre. Les négociations échouent entre Ryanair et ses syndicats. Telecom Italia va accélérer son recentrage. Fosun réfléchirait à racheter l'assureur belge Ageas Dormakaba vend ses 40% dans Iseo. Ford crée une division dédiée au véhicules autonome. E.ON devrait annoncer un plan de suppression de 500 postes, selon la presse.