LYSOGENE : Information financière du 1er trimestre 2019

Lysogene (Paris:LYS) (FR0013233475 – LYS), société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd’hui sa situation de trésorerie et son chiffre d’affaires au 31 mars 2019.

Au 31 mars 2019, la trésorerie disponible s’élevait à 36.1 millions d’euros1 (comparée à 25 millions d’euros à fin 2018). Ce montant prend en compte le paiement d’étape effectué par Sarepta Therapeutics, Inc à Lysogene en mars 2019 pour 18 millions USD (16 millions d’euros), relatif au premier patient traité dans AAVance, l’essai clinique de phase 2/3 évaluant LYS-SAF302 dans la MPS IIIA.

La trésorerie nette s’élevait à 35.2 millions d’euros1 au 31 mars 2019.

Conformément à la norme IFRS15 2, Lysogene a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros1 au 1er trimestre 2019.

A propos de Lysogene

Lysogene est une société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer de manière sûre et efficace des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique pivot dans la MPS IIIA, en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc., et une étude clinique de Phase I/II dans la gangliosidose à GM1 est en cours de préparation. Conformément à l’accord conclu entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Inc. détiendra les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et dans les marchés hors Europe, tandis que Lysogene maintiendra l’exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene travaille aussi avec un partenaire universitaire pour définir la stratégie de développement d’un traitement pour le syndrome de l’X Fragile, une maladie génétique liée à l’autisme.

1 Non audités et non sujets à approbation par le conseil d’administration

2 Conformément à la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires issus des contrats conclus avec des clients », et après analyse avec ses auditeurs externes, Lysogene est désormais tenue de constater les produits relatifs au contrat de licence signé avec Sarepta.

