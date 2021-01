La 2e vague pandémique n'a pas submergé les taux hypothécaires

Zurich (awp) - L'influence de la deuxième vague de Covid-19 s'est révélée moindre sur le marché hypothécaire, contrairement aux turbulences provoquées lors de l'éclatement de la pandémie en mars 2020. Au quatrième trimestre, les taux d'intérêts de reférence pour hypothèques à taux fixe n'ont pratiquement pas bougé, indique mardi le comparateur en ligne Comparis.

Pour les échéances à dix ans, le taux a oscillé en moyenne entre 1,04% et 1,07% entre octobre et décembre, un niveau supérieur au seuil symbolique de 1%, selon le baromètre hypothécaire de Comparis. Pour les crédits à cinq et deux ans, aucun changement n'est intervenu, avec des valeurs stables à respectivement 0,90% et 0,86% lors du dernier partiel de 2020.

"La deuxième vague a laissé le marché hypothécaire de marbre", affirme Frédéric Papp, expert financier auprès du comparateur en ligne. A la fin du premier trimestre, les taux à dix ans avaient plongé à un plancher historique de 0,98%.

Les différences restent cependant ténues entre les échéances. Un écart de 15 points de base est ainsi constaté entre des prêts hypothécaires à taux fixe à dix et cinq ans. Il n'est que de 4 points entre des crédits à cinq et deux ans.

A en croire les spécialistes de Comparis, le début d'année sera propice à des bonnes affaires, des opportunités davantage liées à la période qu'au coronavirus. Les institutions qui octroient des crédits hypothécaires se montrent généralement plus friands pour des échéances en début d'année et offrent ainsi de meilleures conditions, affirme le communiqué.

Les auteurs de l'étude soulignent que les valeurs sont des moyennes et que les accords trouvés entre prêteurs et emprunteurs se situent généralement en dessous de ces niveaux. Un crédit hypothécaire à taux fixe sur sept ans peut être obtenu à 0,55%, tout comme un prêt basé sur le taux Saron pour une durée entre 4 et 6 ans.

fr/jh