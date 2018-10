La 548e Foire d'automne de Bâle ouvre ses portes

Bâle (awp/ats) - La 548e Foire d'automne débute samedi à Bâle avec plus de 500 exposants. Plus d'un million de visiteurs sont attendus jusqu'au 11 novembre.

La manifestation se déroule sur huit sites de part et d'autre du Rhin. Plus de 1000 exposants se sont portés candidats pour obtenir un emplacement.

En plus des nombreux stands et attractions foraines traditionnels, 37 nouvelles offres sont destinées à attirer les visiteurs cette année. Jusqu'au 4 novembre, la Foire aux vins de Bâle se tiendra en parallèle.

La Foire d'automne de Bâle est la plus importante et la plus ancienne de Suisse. La première édition remonte à 1471. L'empereur Frédéric III avait alors accordé à la cité rhénane le droit d'organiser chaque année une foire. Depuis, la manifestation a eu lieu chaque année, sans exception.

ats/rp