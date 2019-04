La 5G est devenue un thème d'investissement, confirme Neuberger Berman

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En novembre dernier, Yan Taw Boon, directeur de la Recherche Actions Asie et co-gérant de fonds thématiques chez Neuberger Berman discutait avec des investisseurs japonais sur la façon dont la connectivité 5G allait changer notre façon de vivre et ce, d'une façon inimaginable. "Ils semblaient tous aussi enthousiastes que moi au sujet de ce nouveau thème d'investissement, mais ils étaient aussi un peu mal à l'aise", se remémore le professionnel. Ils voulaient en savoir plus sur Huawei, la société basée à Shenzhen, qui est devenue le premier fabricant d'infrastructures de télécommunication 5G.Ils étaient conscients des préoccupations croissantes concernant la sécurité des réseaux 5G qui dépendent de ces équipements, et s'inquiétaient du risque qui en découle." Vous entendrez peut-être de mauvaises nouvelles au sujet de Huawei à un moment donné ", leur a dit Yan Taw Boon, " Mais vous savez quoi ? Celles-ci nous diront que le monde est en train de se rendre compte à quel point un actif 5G est stratégique pour l'économie mondiale. Ce sera probablement le coup de sifflet qui lancera ce thème d'investissement. "Deux semaines après, le directeur financier de Huawei était arrêté à Vancouver…La sécurité est la question qui se cache derrière ces gros titres. Mais la sécurité est-elle le vrai problème ? Il est difficile de comprendre pourquoi les mêmes préoccupations ne s'appliquent pas aux concurrents internationaux de Huawei, Nokia et Ericsson, souligne Yan Taw Boon.En fin de compte, la société de gestion pense que ce qui se passe à l'heure actuelle est davantage lié à la concurrence économique, en particulier au fait qu'il faut laisser du temps aux entreprises de télécommunications américaines qui accusent un retard important pour rattraper Huawei.L'ensemble de la communauté financière adopte de plus en plus le même point de vue, souligne Yan Taw Boon.Lorsque Meng fut arrêtée en décembre, les actions exposées à la 5G ont été volatiles, et peut être même plus que la volatilité moyenne déjà élevée des marchés, rappelle le gestionnaire d'actifs.Début mars, alors que le directeur financier de Huawei poursuivait les agents de l'immigration canadiens pour détention arbitraire et que l'entreprise elle-même poursuivait le gouvernement américain pour son interdiction d'acheter ses équipements, bon nombre de ces actions 5G étaient en hausse de 30 à 50 % par rapport à leurs plus bas niveaux.Les résultats de ces entreprises commencent à refléter la croissance rapide des commandes en provenance de Chine, de Corée du Sud et du Japon.Les principaux bénéficiaires ont été des entreprises très proches du cœur de la chaîne de valeur de la 5G, comme les principaux fournisseurs de semi-conducteurs du secteur ou les fournisseurs d'outils de simulation et de logiciels de test pour les réseaux sans fil.Mais Neuberger Berman a également constaté une appréciation des prix chez quelques fournisseurs dominant sur une technologie moins directement liée à la 5G. Par exemple, les fabricants d'écrans LED en matière organique pliables ou de traqueurs d'identification par radiofréquence, les fournisseurs de logiciels de communication et de messagerie instantanée, et même les sociétés immobilières qui possèdent des antennes de téléphonie mobile et des datacenters.Yan Taw Boon l'a dit en novembre dernier et le répète aujourd'hui : vous lirez beaucoup plus d'articles sur Huawei et la 5G dans les mois à venir, et tous ne vous sembleront pas être de " bonnes nouvelles ". Mais, à notre avis, le signal du marché est sans-appel : le flux d'actualité des cinq derniers mois marque l'arrivée réelle d'un thème d'investissement lié à la 5G, et non son interruption.