La BBC a déclaré que Huw Edwards, son ancien présentateur qui a plaidé coupable le mois dernier d'avoir pris des photos indécentes d'enfants, devait restituer le salaire qui lui avait été versé après son arrestation en novembre, ajoutant qu'il n'avait pas été franc au sujet des accusations portées contre lui.

M. Edwards était le journaliste et le présentateur le mieux payé de la BBC jusqu'à son départ en avril, percevant un salaire annuel pouvant atteindre 479 999 livres (611 758 dollars), selon le rapport annuel de la BBC.

Il n'était plus apparu à l'écran depuis juillet dernier à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait payé un jeune pour des photos sexuellement explicites, ce qui n'a aucun lien avec les accusations criminelles.

Le conseil d'administration de la BBC, qui est financée par une redevance payée par les téléspectateurs, a déclaré qu'il avait autorisé la direction du radiodiffuseur à demander la restitution du salaire versé à M. Edwards entre son arrestation et sa démission, soit environ 200 000 livres.

"Edwards a plaidé coupable d'un crime épouvantable", a déclaré le conseil vendredi.

"S'il avait été franc lorsque la BBC l'a interrogé sur son arrestation, nous n'aurions jamais continué à lui verser de l'argent public. Il a clairement sapé la confiance dans la BBC et nous a jeté le discrédit".

La BBC a déclaré précédemment qu'elle était au courant de l'arrestation de M. Edwards, mais pas de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

Le conseil d'administration a déclaré qu'il soutenait la gestion de l'affaire par la direction de la BBC, compte tenu des informations dont elle disposait à l'époque. Il a également déclaré qu'il commanderait une étude indépendante sur le renforcement de sa culture d'entreprise.

Il a déclaré que si les accusations portées contre M. Edwards concernaient sa vie personnelle, l'affaire mettait également en lumière la question des déséquilibres de pouvoir sur le lieu de travail.

Le gouvernement s'est félicité de la décision de lancer une étude.

"La BBC est un acteur extrêmement précieux et important du paysage audiovisuel public qui touche des millions de personnes chaque jour. Il est essentiel que le public ait une confiance totale dans l'organisation et dans la manière dont elle est gérée", a déclaré Lisa Nandy, secrétaire d'État à la culture.

"Le personnel de la BBC doit pouvoir se sentir en sécurité sur son lieu de travail et avoir la certitude que si des plaintes non éditoriales sont déposées, elles seront prises en compte et traitées de manière équitable et décisive.

