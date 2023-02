La BCE a commencé à gagner la lutte contre l'inflation, selon Lane

La BCE a augmenté les taux de 3 points de pourcentage depuis juillet et a promis une autre augmentation d'un demi-pourcentage en mars, dans l'espoir que le financement plus coûteux freinera suffisamment la demande pour faire baisser la croissance des prix de niveaux encore supérieurs à 8 %.

Selon M. Lane, la hausse des taux d'intérêt se répercute sur l'économie, pesant sur le prix des services et des autres biens de base, qui excluent le carburant et les denrées alimentaires volatiles.

"Il y a des preuves significatives que la politique monétaire est en train d'entrer en action", a déclaré M. Lane dans une interview à Reuters. "Pour l'énergie, les denrées alimentaires et les biens, il y a beaucoup d'indicateurs prospectifs qui disent que les pressions inflationnistes dans toutes ces catégories devraient diminuer assez fortement."

D'autres décideurs, dont Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, et Klaas Knot, chef de la banque centrale néerlandaise, ont exprimé leur crainte que l'inflation de base ne reste bloquée et ne perpétue l'inflation.

Pour que la BCE mette fin aux hausses de taux, M. Lane a énoncé trois critères. La banque doit avoir des projections d'inflation plus faibles sur son horizon de prévision de trois ans et faire des progrès dans la réduction de l'inflation sous-jacente réelle. Enfin, elle doit conclure que la politique monétaire fonctionne.

"Nous souscrivons tous au critère selon lequel il est important de réaliser des progrès suffisants en matière d'inflation sous-jacente", a déclaré M. Lane.

Une fois que les taux auront atteint un plateau, la BCE prévoit de les y maintenir pendant un certain temps et ne révisera pas ses plans dès que l'inflation sous-jacente commencera à baisser de manière significative, a-t-il déclaré.

À la question de savoir combien de temps les taux pourraient rester dans un territoire qui restreint la croissance économique, M. Lane a répondu : "Cela pourrait être une période assez longue, un bon nombre de trimestres".

Les marchés s'attendent à ce que le taux de dépôt de 2,5 % de la BCE passe à près de 4 % d'ici la fin de l'année, l'estimation du taux maximal ayant augmenté d'environ 35 points de base rien que ce mois-ci, principalement en raison de la crainte que l'inflation de base ne soit bloquée.

LE CHANGEMENT À LA BAISSE NE CONCERNE PAS SEULEMENT LE CARBURANT

Si la baisse des prix du carburant a entraîné une récente baisse de l'inflation, M. Lane a déclaré qu'un examen plus approfondi des données suggère une baisse plus large.

"Les prix de détail des biens réels sont encore très forts, mais le stade intermédiaire a été un bon prédicteur des pressions sur les prix", a déclaré M. Lane.

"Le fait que celles-ci se retournent, notamment grâce à l'assouplissement des goulets d'étranglement et à des facteurs mondiaux, suggère qu'il y aura des réductions significatives des taux d'inflation pour l'énergie, les denrées alimentaires et les biens."

Les pressions sur les prix des services s'atténuent également à mesure que l'offre se remet des goulets d'étranglement post-pandémie, ce qui fait des salaires la question à surveiller.

Les compagnies aériennes, les hôtels et les restaurants sont mieux à même de planifier leur capacité que l'année dernière, ce qui réduit la composante de l'offre des pressions sur les prix.

M. Lane a écarté l'idée que l'inflation sous-jacente puisse évoluer indépendamment de la croissance globale des prix pendant longtemps, car les travailleurs fondent leurs revendications salariales sur l'inflation globale et un taux plus faible dans ce domaine aura un impact sur les revenus et donc sur les pressions sous-jacentes sur les prix.

LE RETOUR AUX TAUX NÉGATIFS EST PEU PROBABLE

Les pressions sur les prix se sont relâchées à tel point que M. Lane a laissé entendre qu'une réduction serait possible dans les propres projections de la BCE, prévues pour le 16 mars.

Il a souligné que la baisse des prix du pétrole et du gaz, l'allègement des goulets d'étranglement, la réouverture de la Chine, le soutien budgétaire copieux et les propres hausses de taux de la BCE sont des facteurs qui pèsent sur l'inflation.

"Les chocs d'offre, en net, diminuent les pressions inflationnistes", a-t-il déclaré. "Si vous regardez plus loin, à 2024, à 2025, le resserrement de la politique monétaire a été nettement plus important que ce qui était intégré dans les prévisions de décembre et cela doit être pris en compte dans les nouvelles prévisions."

Aucun de ces chocs n'est toutefois suffisant pour que la BCE abandonne ses plans de hausse des taux de 50 points de base, a déclaré M. Lane.

Alors que les hausses de taux pourraient se propager dans l'économie plus lentement qu'auparavant, l'impact pourrait être plus durable car il est peu probable que la BCE revienne à des taux négatifs.

Le marché a évalué le taux d'équilibre à long terme à environ 2 %, de sorte que des hausses de taux de 250 points de base sont de facto permanentes et atténueront donc plus durablement les pressions sur les prix, a ajouté M. Lane.

Pour le texte complet du Q&R avec Lane, cliquez ici.