La BCE a franchi une étape positive, souligne Newton Investment (BNY Mellon IM)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue tard cette nuit, la BCE a surpris les marchés avec un programme d'achat d'urgence de 750 milliards d'euros – un chiffre important qui a permis d'apaiser les investisseurs pour le moment, observe Paul Markham, gérant Actions Monde chez Newton Investment (BNY Mellon Investment Management). Pour ce dernier, il ne s'agit probablement pas de la dernière mesure de relance monétaire que la BCE et les banques centrales devront mettre en place. Dans l'immédiat, c'est déjà une étape positive.Si l'on considère la crise de la dette européenne en 2011 et le krach financier de 2008, la Banque centrale européenne est désormais confrontée à des préoccupations similaires en ce qui concerne la dette et, en particulier à court terme, les liquidités, souligne Paul Markham.Selon le gérant, ce programme d'achat pourrait aider la BCE à calmer les marchés obligataires européens et à renforcer la confiance, ce qui s'avérera crucial, en particulier pour des pays comme l'Italie, qui a vu ses rendements d'obligations d'État et les coûts du service de la dette subir des pressions à la hausse.