La BCE accélère la réduction de ses achats malgré l'Ukraine

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi qu'elle allait accélérer la réduction de ses achats d'obligations sur les marchés financiers face à l'envolée persistante de l'inflation, alimentée par la hausse des prix des matières premières et par les tensions sur le marché du travail.

Ses achats d'obligations sur les marchés dans le cadre du programme d'achats d'actifs APP seront ainsi ramenés de 40 milliards d'euros à avril, puis à 30 milliards en mai et à 20 milliards en juin, avec pour objectif d'être complètement arrêtés dans le courant du troisième trimestre.

La BCE n'exclut cependant pas totalement de revoir une nouvelle fois sa stratégie en fonction de l'évolution de la conjoncture économique.

"Si les perspectives d'inflation à moyen terme évoluent et si les conditions de financement deviennent incompatibles avec de nouveaux progrès vers notre objectif de 2% (d'inflation), nous sommes prêts à revoir notre calendrier en matière d'achats nets d'actifs", explique-t-elle dans un communiqué.

À 5,8% sur un an en février selon l'estimation d'Eurostat, l'inflation dans la zone euro évolue déjà à un niveau sans précédent depuis la création de la monnaie unique et elle devrait encore monter, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant amplifié la hausse des prix de l'énergie et de nombreuses matières premières.

Cette perspective a renforcé les arguments des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE favorables à un arrêt accéléré des achats d'obligations sur les marchés, prélude à une hausse de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

Dans son communiqué, le Conseil déclare qu'une éventuelle hausse des taux d'intérêt n'aurait lieu qu'"un certain temps après la fin des achats nets du Conseil des gouverneurs dans le cadre de l'APP".

L'euro gagnait du terrain face au dollar après la publication du communiqué, à 1,1092 contre 1,1042 quelques minutes avant. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, était lui aussi en nette hausse à 0,277% contre moins de 0,2% avant le communiqué et en Bourse, l'indice EuroStoxx 50 creusait ses pertes, portant son recul à 3,61%.

La BCE a confirmé son intention d'arrêter définitivement à la fin du mois ses achats d'obligations dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), lancé en mars 2020.

Les taux directeurs, eux, restent inchangés, à -0,5% pour le taux de dépôt et zéro pour le taux de refinancement.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, doit préciser la position du Conseil des gouverneurs et présenter les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation lors d'une conférence de presse à partir de 13h30 GMT.

(Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa