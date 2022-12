La BCE augmentera son taux de dépôt de 50 points de base le 15 décembre alors que le bloc entre en récession hivernale : Sondage Reuters

Depuis qu'elle a commencé sa campagne de lutte contre l'inflation en juillet, plus tard que ses pairs, la BCE a augmenté ses taux à son rythme le plus rapide jamais enregistré et a déjà ajouté 200 points de base à son taux de dépôt clé, le portant à 1,50 %.

Selon le sondage Reuters du 5 au 8 décembre, les banques gagneront 2,00 % sur les dépôts après la réunion des décideurs politiques jeudi, soit le taux le plus élevé depuis 2009. Le taux de refinancement sera également relevé de 50 points de base, à 2,50 %.

Le point de vue médian pour le taux de dépôt a été retenu par 51 des 60 économistes interrogés, tandis que deux ont dit que la BCE serait plus prudente et sept ont dit qu'elle serait plus agressive.

Lors de sa dernière réunion, fin octobre, le Conseil des gouverneurs a relevé les taux directeurs de 75 points de base.

On s'attend également à ce que la Réserve fédérale américaine revienne à un mouvement de 50 points de base après quatre hausses consécutives de 75 points de base à l'issue de sa réunion de politique générale mercredi, la veille de la décision de la BCE.

"La réunion de la BCE la semaine prochaine est l'une des rares réunions au cours desquelles la banque centrale prendra une décision après la Réserve fédérale et non avant. Un ralentissement du rythme de relèvement des taux de la Fed pourrait avoir un impact sur la BCE également", a déclaré Carsten Brzeski chez ING.

"La baisse de l'inflation globale, aussi peu révélatrice qu'elle soit de l'impact des hausses de taux jusqu'à présent, pourrait au moins enlever un peu de l'urgence de poursuivre les hausses de taux jumbo."

Le mois dernier, les prix ont augmenté de 10,0 %, soit beaucoup moins que prévu, par rapport à l'année précédente, ce qui suggère que l'inflation dans les 19 pays qui utilisent l'euro pourrait avoir atteint un sommet et renforce les arguments en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses par la BCE.

Les résultats du sondage étaient d'accord et montraient que l'inflation atteindrait son sommet ce trimestre, à 10,3 %, puis diminuerait. Mais elle n'a pas atteint l'objectif de 2,0 % de la Banque à aucun moment de l'horizon du sondage jusqu'en 2025.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a laissé entendre lors de la dernière réunion de la banque que celle-ci présenterait ce mois-ci un plan de réduction de ses avoirs obligataires dans le cadre du programme d'achat d'actifs.

Le sondage indique qu'elle réduirait le stock de 175 milliards d'euros l'année prochaine, avec des prévisions allant de 75 à 600 milliards d'euros.

METTRE LE FEU AUX POUDRES

Les décideurs politiques sont confrontés au dilemme de resserrer leur politique au moment même où le bloc monétaire se dirige vers la récession. Les personnes interrogées dans le cadre du sondage ont donné une probabilité médiane de 80 % qu'il y en ait une d'ici un an.

Les prévisions trimestrielles de l'enquête ont montré que l'économie se contracterait de 0,3 % ce trimestre et de 0,4 % le trimestre suivant, répondant ainsi à la définition technique de la récession. Elle se stabilisera ensuite au deuxième trimestre et progressera de 0,3 % au cours des deux derniers trimestres de 2023.

Sur l'ensemble de l'année, le sondage réalisé auprès de 69 économistes a montré que la croissance serait de 3,2 % avant de se contracter de 0,1 % en 2023. En 2024, la croissance sera de 1,3 %.

Interrogés sur le type de récession que subirait le bloc, la grande majorité des répondants ont répondu qu'elle serait courte et peu profonde, même si 20 des 30 économistes ont mis en garde contre les risques qui pèsent sur leurs prévisions de croissance.

"Nous nous attendons à une courte récession liée au choc énergétique au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, atténuée par des mesures gouvernementales et suivie d'une reprise modérée à partir du deuxième trimestre", a déclaré Luca Mezzomo chez Intesa Sanpaolo.

Les coûts de l'énergie ont grimpé en flèche suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais de nombreux gouvernements ont introduit des plafonds de prix et des subventions pour soutenir les consommateurs alors que les citoyens entrent dans l'hiver et doivent chauffer leurs maisons.

(Pour d'autres articles du sondage économique mondial de Reuters :)