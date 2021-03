Communiqué de presse

18 mars 2021

La BCE commencera à publier des taux moyens composés fondés sur le taux à court terme de l'euro (€STR) le 15 avril 2021

 Des taux moyens €STR composés et un indice composé fondé sur l'€STR seront publiés à partir du 15 avril 2021

 Les taux moyens couvriront les échéances à une semaine, un mois, trois mois, six mois et douze mois

 Ils seront publiés via la plateforme de diffusion des informations de marché (Market Information Dissemination, MID) de la BCE et dans l'entrepôt de données statistiques (Statistical Data Warehouse)

La Banque centrale européenne (BCE) commencera à publier des taux moyens €STR composés et un indice composé fondé sur le taux à court terme de l'euro (€STR) le 15 avril 2021. La publication aura lieu chaque jour ouvré TARGET2 à 09h15 (heure d'Europe centrale) et inclura des taux €STR moyens composés à échéance d'une semaine, d'un mois, de trois mois, de six mois et de douze mois, ainsi qu'un indice composé fondé sur l'€STR permettant de calculer les taux composés pour toute échéance non standard. La BCE répond ainsi aux retours d'information des intervenants de marché, favorables à la publication régulière, par une autorité de confiance, de taux composés fondés sur l'€STR.

Les règles de calcul et de publication des taux moyens €STR composés et de l'indice ont été publiéesce jour sur le site internet de la BCE et tiennent compte des résultats de la consultation publique conduite dans le cadre de leur conception. La BCE remercie l'ensemble des personnes qui ont répondu à cette consultation publique.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,site Internet : www.ecb.europa.eu

Les taux moyens composés fondés sur l'€STR et l'indice composé seront publiés via la plateforme de diffusion des informations de marché (Market Information Dissemination, MID) de la BCE et dans l'entrepôt de données statistiques (Statistical Data Warehouse).

L'orientation de la BCE(BCE/2019/19)relative à la gouvernance de l'€STR et à l'administration et la surveillance du processus de détermination de l'€STR a été modifiée pour couvrir le calcul et la publication des taux moyens composés fondés sur l'€STR et de l'indice.

Pour de plus amples informations relatives à l'€STR, veuillez consulter le site internet de la BCE.

Pour toute demande d'information, les médias peuvent s'adresser à William Lelieveldt,au : +49 69 1344 7316.

Note

 La consultation publique et une synthèse des commentaires sont disponibles ici.

 Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique « La BCE expliquée à tous » sur le thème des taux de référence.

