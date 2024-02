La BCE, "concurrent sérieux" dans la course à la première baisse des taux (M&G)

"Christine Lagarde reste fermement convaincue qu'il est prématuré de discuter d'une baisse des taux, mais les observateurs sont de plus en plus nombreux à ne pas être d'accord et à anticiper un changement de discours dans un avenir proche", relève Mario Eisenegger, gérant obligataire chez M&G Investments, pour qui "la course à la baisse des taux va bientôt commencer". "La BCE est un concurrent sérieux dans la course à la première baisse de taux, et sa rhétorique hawkish devra bientôt s'aligner sur les réalités économiques", estime le gérant.



"La faiblesse persistante de l'activité économique jusqu'en 2024 est plus préoccupante" que les tensions au Proche-Orient, précise-t-il. "L'Allemagne, la locomotive économique de la zone euro, continue de décevoir, le gouvernement allemand ayant récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB réel pour 2024, de 1,3% à 0,2%".