La BCE de Christine Lagarde tente un coup de force politique, estime Véronique Riches-Flores

Christine Lagarde a du pain sur la planche. Sa principale mission à la tête de la BCE est sans nul doute d'éviter à la zone euro une récession causée par des facteurs exogènes telles que le Brexit, la guerre commerciale, le ralentissement chinois, etc. Sauf que son prédécesseur, Mario Draghi a brûlé toutes les cartouches de l'institution pour sauver l'euro (avec succès) et tenter (avec moins de réussite), d'assurer au Vieux Continent une croissance économique durable.Aussi, la nouvelle " reine de l'euro " compte désormais sur les gouvernements européens pour prendre le relais d'une banque centrale paradoxalement aussi omnipotente que désarmée.Malheureusement rappelle l'économiste indépendante Véronique Riches-Flores en zone euro, l'orientation budgétaire se décide collectivement, sous l'égide d'une Commission européenne elle-même corsetée par les rigidités, dispositions et engagements d'un passe d'une autre époque." La stratégie de Christine Lagarde est donc un véritable coup de force politique que le pouvoir acquis par la BCE ces dernières années lui permet, certes, de tenter mais dont la réussite est loin d'être garantie ", estime Véronique Riches-Flores.Selon cette dernière, la banque centrale a deux atouts. En premier lieu, est la principale détentrice de la dette publique, notamment allemande et cette situation lui offre de l'influence sur l'orientation des politiques publiques.De plus, son action décisive depuis la crise de la dette souveraine a fini par l'imposer comme un Etat dans un Etat qui n'existe pas en raison du manque d'avancée de la construction européenne et de l'absence de vision politique de l'Union européenne.C'est peut-être que le bas blesse. Le rôle majeur de la BCE, ne devrait pas manquer de susciter le débat dans les mois à venir." On peut se satisfaire du rôle de la BCE tant le vide politique européen est devenu assourdissant ces dernières années et voir dans cette approche une reprise en main bienvenue, ou s'interroger sur la légitimité de cette évolution vers une hyper concentration du pouvoir, y compris politique, entre les mains d'une institution monétaire ", précise Véronique Riches-Flores.Ainsi, conclut l'économiste, " se pose désormais une question institutionnelle-clé, celle de savoir si la BCE peut supplanter le refus de fédéralisme des pays qu'elle représente ".