La BCE devra procéder à d'autres hausses de taux pour lutter contre l'inflation, selon De Cos

"Mais à quel niveau et à quelle vitesse cela dépendra des perspectives d'inflation, qui, à leur tour, dépendent des perspectives de croissance et incluent donc la probabilité plus élevée de récession que nous estimons maintenant", a déclaré M. De Cos, qui dirige également la Banque d'Espagne, dans un communiqué.

M. De Cos a ajouté qu'après un ralentissement significatif de la croissance au troisième trimestre, "nous nous attendons à un nouvel affaiblissement pour le reste de l'année et pour la première partie de 2022" dans la zone monétaire commune.

Alors que la banque a baissé la semaine dernière la référence dans sa déclaration de politique générale à de probables hausses de taux lors de "plusieurs" autres réunions, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a semblé revenir à cette terminologie après avoir augmenté le taux de dépôt le 27 octobre de 75 points de base à 1,5 %, son plus haut niveau depuis 2009.

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée pour atteindre 10,7 % en octobre et devrait rester au-dessus de l'objectif de 2 % de la BCE jusqu'en 2024.