La BCE devrait augmenter son taux de dépôt de 50 points de base alors que la zone euro entre en récession - économistes

L'inflation dans la région a grimpé en flèche en raison de la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des chaînes d'approvisionnement perturbées, atteignant 10,6 % le mois dernier - plus de cinq fois l'objectif de 2,0 % de la BCE.

Ayant initialement déclaré que la hausse de l'inflation était transitoire, la banque centrale n'a commencé à relever les taux d'intérêt qu'en juillet, plus tard que la plupart de ses principaux homologues, mais elle a depuis relevé ses taux directeurs de 200 points de base.

Elle augmentera son taux de dépôt de 50 points de base supplémentaires le 15 décembre, le portant à 2,00 %, et fera de même pour le taux de refinancement, le portant à 2,50 %, selon les prévisions médianes du sondage Reuters du 15 au 21 novembre.

Ce point de vue sur le taux de dépôt est partagé par une majorité de 45 des 62 personnes interrogées, tandis que 14 ont déclaré qu'elle ajouterait 75 points de base supplémentaires, comme elle l'a fait lors de ses deux précédentes réunions. Seuls trois ont dit qu'elle opterait pour une modeste augmentation de 25 points de base.

La BCE augmentera à nouveau ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais ces augmentations pourraient bien être plus faibles que les récentes, a déclaré lundi l'économiste en chef de la banque, Philip Lane, faisant ainsi écho aux commentaires d'autres responsables politiques ces derniers jours.

La mesure de décembre sera suivie d'une autre augmentation de 50 points de base le trimestre prochain, ce qui donne des sommets dans le cycle actuel de 2,50 % et 3,00 % pour les taux de dépôt et de refinancement, inchangés par rapport au sondage d'octobre.

Interrogés sur les risques qui pèsent sur leurs prévisions de taux de dépôt, 18 économistes sur 22 ont déclaré qu'il serait plus élevé, soit plus tôt, soit plus tard que prévu. Les quatre autres ont dit qu'il serait plus bas.

"Des conditions économiques plus résilientes, la rigidité de l'inflation, les retombées potentielles sur les anticipations d'inflation et des pressions salariales plus durables pourraient obliger la BCE à poursuivre son resserrement pendant plus longtemps en 2023 que ce que nous prévoyons actuellement", a déclaré Ken Wattret, vice-président, économie chez S&P Global Market Intelligence.

Cependant, collectivement, les économistes ont donné une probabilité de 70 % que leurs prévisions de pic de taux de dépôt soient exactes.

Il faudra du temps pour que le resserrement de la politique permette de maîtriser l'inflation de manière significative et, bien que 13 des 23 personnes interrogées dans le cadre d'une question supplémentaire aient déclaré que l'inflation avait déjà atteint un pic, elle ne devrait pas atteindre l'objectif de la banque avant au moins 2025.

L'inflation devrait diminuer à 8,9 % le trimestre prochain, contre 10,5 % ce trimestre, puis baisser régulièrement. Elle sera en moyenne de 8,5 % cette année, de 6,0 % l'année prochaine et de 2,3 % en 2024.

L'HIVER ARRIVE

De récents sondages privés ont ajouté aux preuves que le bloc se dirige vers une récession hivernale et, lorsqu'on leur a demandé quelle était la probabilité d'une récession d'ici un an, les économistes ont donné une réponse médiane de 78 %, contre 70 % en octobre. Les prévisions allaient de 40% à 100%.

Le PIB devrait chuter de 0,4 % ce trimestre et au premier trimestre de l'année prochaine, ce qui correspond à la définition technique de la récession. L'économie devrait ensuite enregistrer une croissance de 0,1 % au deuxième trimestre et de 0,3 % au cours des trois trimestres suivants, ce qui n'est guère différent des prévisions d'octobre.

Le PIB devrait chuter de 0,1 % l'année prochaine, puis croître de 1,4 % en 2024, selon l'opinion médiane de plus de 70 économistes, avec une chute attendue entre 0,5 % et 1,5 %.

