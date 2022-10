La BCE devrait mettre en garde contre les risques dans son avis non contraignant sur la proposition fiscale espagnole, selon des sources.

La Banque centrale européenne devrait mettre en garde contre l'impact négatif sur la solvabilité des banques espagnoles d'une proposition de taxe sur le secteur et d'un coût plus élevé du crédit dans un prochain avis non contraignant, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

"L'attention sera attirée sur l'impact négatif sur la solvabilité et sur les risques pour la transmission de la politique monétaire, car des taxes plus élevées pourraient entraîner une augmentation du coût des crédits", a déclaré l'une des sources à Reuters sous couvert d'anonymat.

La BCE s'est refusée à tout commentaire.

Il n'est pas inhabituel que la BCE émette un avis sur des propositions fiscales similaires, comme cela a été le cas pour le secteur financier d'autres pays de la zone euro, comme la Lituanie en 2019, lorsqu'elle a mis en garde contre les conséquences négatives potentielles pour le secteur.

Les avis de la banque centrale décrivent les risques de toute mesure proposée sur le crédit ou la stabilité financière.

Les gouvernements ne sont pas obligés de tenir compte de ces avis, mais la plupart modifient leurs propositions en cas d'avertissements susceptibles d'être considérés comme une évaluation négative.

En juillet, la coalition de gauche au pouvoir en Espagne a introduit un projet de loi au parlement pour créer un prélèvement temporaire sur les banques et les grandes entreprises énergétiques visant à lever 3 milliards d'euros (3 milliards de dollars) d'ici 2024.

Les avertissements lancés par la BCE pourraient donner au secteur une plus grande puissance de feu pour éventuellement modifier le projet de loi qui est débattu au parlement.

La raison pour laquelle le gouvernement a imposé cette taxe était d'aider à compenser la hausse du coût de la vie des ménages vulnérables à un moment où les créanciers bénéficiaient déjà de taux d'intérêt plus élevés.

Les banques ont toutefois mis en garde contre l'impact négatif sur le crédit et sur l'économie à un moment où la récession menace et où les créanciers pourraient également être contraints de constituer davantage de provisions pour faire face à la crise.

La taxe bancaire comprend une charge de 4,8 % sur les revenus nets d'intérêts et les commissions nettes des banques au-delà d'un seuil de 800 millions d'euros, laissant de côté les petits créanciers espagnols et les unités des banques étrangères en Espagne.

Le fait de taxer les revenus en Espagne au lieu des bénéfices signifie que même une banque ayant des pertes potentielles pourrait être taxée, frappant ainsi le capital, a déclaré la première source.

Une équipe d'experts de la BCE et de la Banque d'Espagne, issus de domaines tels que la supervision, la stabilité financière, l'économie et la politique monétaire, travaillent à la formulation de l'avis, qui devrait être rendu prochainement.

Les calculs internes effectués par ces experts estiment que la taxe pourrait affecter le capital des banques espagnoles d'environ 0,5 point de pourcentage en moyenne.

"Elle affecte la solvabilité et la stabilité financière mais ne mettra finalement pas les banques espagnoles en danger", a déclaré la première source.

Bien que les banquiers aient déclaré que la contestation juridique du projet de loi était une option, un cadre supérieur d'une grande banque espagnole a récemment déclaré à Reuters qu'aucune option juridique n'était explorée pour le moment.

La BCE déterminera que la proposition fiscale pourrait entraîner des prêts plus coûteux, car les coûts découlant de la taxe pourraient être répercutés par les banques sur les entreprises, malgré l'intention du gouvernement de limiter ces effets secondaires, a déclaré la première source.

"Ce que cela signifie, c'est que la traduction de la politique monétaire en Espagne sera différente de celle de l'Allemagne en conséquence de cette taxe."

Parmi les risques, la proposition de taxe présente également un risque pour la concurrence car elle est mise en œuvre dans un seul pays de la zone euro dans le cadre du régime actuel, a ajouté la source.