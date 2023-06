"La BCE devrait relever son taux directeur à deux reprises en juin et juillet " (Neuberger Berman)

Aujourd'hui à 11:23 Partager

En amont de la réunion de la BCE demain, Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman considère que le marché s'attend à ce que la BCE relève son taux directeur de 25 points de base à deux reprises en juin et en juillet, et la décision inattendue de la Banque du Canada n'a pas eu d'impact sur cette forte conviction.



La politique restrictive de la BCE a déjà clairement atteint son objectif de freiner la demande, ajoute l'analyste.



C'est pourquoi, poursuit-il, le marché anticipe un pic de hausse des taux très proche. En revanche, en ce qui concerne l'inflation, les marchés ne semblent pas convaincus que le travail de la BCE soit terminé.



Patrick Barbe rappelle que l'inflation globale en euros a chuté rapidement et de manière significative, passant de 10,6 % en octobre à 6,1 % en mai, mais la majeure partie de la baisse est due aux prix de l'énergie. Ce n'est que depuis février que les prix des biens industriels non énergétiques ont commencé à baisser et, depuis avril, pour les prix des denrées alimentaires. Les prix des services, qui représentent l'inflation domestique la plus suivie par la BCE, ont juste connu une première correction le mois dernier, ce qui implique que la BCE devrait s'en tenir à sa politique prudente actuelle.



Selon lui, la surprise pourrait venir de la mise à jour trimestrielle des prévisions de la BCE qui pourrait montrer un plus faible risque de hausse des salaires, ainsi qu'une croissance et une inflation plus faibles à l'avenir, en raison du décalage de 12 à 24 mois de l'impact de la hausse des taux, renforcé par le resserrement des conditions de crédit offertes par les banques commerciales dans la zone euro.



"Les attentes du marché ont récemment changé en faveur d'une politique stable de la BCE pour le second semestre. La plupart des économistes ont revu à la hausse leurs prévisions sur l'inflation de base, hors alimentaire et énergie, pour les trimestres à venir. Seule une baisse significative du taux d'inflation devrait conduire la BCE à commencer à réduire son taux directeur", conclut Neuberger Berman.