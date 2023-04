La Banque centrale européenne ajoutera très certainement 25 points de base à son taux de dépôt le 4 mai, puis le portera à 3,50 % ou plus en juin, car l'inflation de base reste élevée, selon les économistes interrogés par Reuters.

L'inflation globale de la zone euro s'est encore modérée le mois dernier mais est restée supérieure à trois fois l'objectif de 2 % de la BCE et, bien que l'inflation sous-jacente ait atteint un niveau record, le taux de dépôt maximal est désormais considéré comme légèrement inférieur.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré la semaine dernière que la banque centrale "a encore un peu de chemin à parcourir" en matière de politique monétaire, de sorte que le débat sur le rythme et la distance à parcourir jusqu'au taux de dépôt maximum demeure.

La semaine prochaine, la banque centrale devrait relever ses taux pour la septième fois d'affilée, mais en les ramenant à 25 points de base, selon 57 des 69 économistes interrogés par Reuters.

Si cette hausse se concrétise, le taux de dépôt atteindrait 3,25 %, conformément aux attentes du marché.

La BCE a ajouté au moins 50 points de base lors de six réunions successives, mais certains décideurs politiques restent prudents car les hausses passées ne se sont pas encore totalement répercutées sur l'économie.

Néanmoins, 12 personnes interrogées s'attendent à une augmentation de 50 points de base la semaine prochaine.

"Même si l'inflation globale continuera à baisser, une pression suffisante dans le secteur des services et une inflation de base obstinément élevée plaident en faveur de nouvelles hausses de taux et d'une approche 'élevée pour plus longtemps'", a déclaré Carsten Brzeski chez ING, qui ne prévoit pas de baisse de taux avant le second semestre 2024.

"La BCE n'envisagera pas d'inverser sa position actuelle tant que l'inflation prévue et réelle ne se rapprochera pas clairement de nouveau des 2 %."

Si la BCE a entamé son cycle de hausse plus tard que la plupart des grandes banques centrales, elle est désormais l'une des rares à ne pas être tout à fait prête à faire une pause.

La Réserve fédérale américaine devrait procéder à une dernière hausse de 25 points de base en mai, avant de maintenir ses taux en 2023. La Banque d'Angleterre était censée atteindre son taux terminal le mois prochain, bien qu'une inflation encore élevée puisse changer cette opinion.

Les médianes montrent que le taux de dépôt atteindra son maximum à 3,50 % en juin, tandis que dans un sondage réalisé en mars, il était considéré comme atteignant son maximum à 3,75 % au troisième trimestre. Néanmoins, une minorité significative, 30 sur 68, prévoyait un taux de 3,75 % ou plus d'ici la fin de l'année.

Sondage Reuters - Prévisions des taux de dépôt de la BCE, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/akpeqxqlwpr/Reuters%20poll%20-%20ECB%20deposit%20rate%20forecasts.PNG

La monnaie commune a été récompensée par les perspectives optimistes de la BCE : selon un autre sondage Reuters, elle devrait se renforcer d'environ 2 % pour atteindre 1,12 dollar en 12 mois.

Malgré le cycle de hausse des taux le plus rapide jamais enregistré, l'inflation ne devrait pas atteindre l'objectif fixé avant au moins 2025. En réponse à une question supplémentaire, 80 % des personnes interrogées, soit 32 sur 40, ont déclaré que le risque le plus important était que l'inflation en 2023 soit plus élevée que prévu.

"L'inflation globale a chuté, mais uniquement en raison des prix de l'énergie, et les principales pressions à la baisse dues aux effets de base sont déjà derrière nous", a déclaré Ken Wattret de S&P Global Market Intelligence.

"L'inflation se modérera en temps utile, mais la question clé pour les perspectives de 2023 est le degré de rigidité de l'inflation de base."

Alors qu'une récession réduirait les pressions sur les prix, les perspectives économiques pour le bloc des 20 pays semblent optimistes avec seulement 40 % de probabilité de récession dans les deux ans.

Le contraste est saisissant par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques mois, lorsqu'une récession semblait inévitable, et par rapport à la première économie mondiale, qui devrait entrer en récession cette année.

Néanmoins, l'économie devrait croître de seulement 0,1 % au deuxième trimestre et de 0,2 % au troisième et au quatrième trimestre sur une base trimestrielle, et de 0,6 % en moyenne cette année avant de rebondir à 1,1 % l'année prochaine.

