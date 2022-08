La BCE doit agir de manière décisive ; les craintes de récession ne doivent pas limiter la politique -Nagel

La BCE a relevé son taux de dépôt de 50 points de base pour le porter à zéro le mois dernier, et la seule véritable question pour septembre semble être de savoir si la banque doit relever ses taux de 50 ou 75 points.

Bien que M. Nagel ne se soit pas prononcé sur l'ampleur précise de la hausse, il a préconisé une action décisive et a souligné les avantages d'un frontloading des hausses de taux.

"La politique monétaire doit réagir de manière décisive afin de préserver la crédibilité de l'objectif d'inflation", a déclaré M. Nagel. "Les données d'un certain nombre de pays montrent que la préalimentation ou l'anticipation des hausses de taux d'intérêt réduit le risque d'un ralentissement économique douloureux."

Une foule de responsables politiques ont déjà déclaré qu'une augmentation de 75 points de base devrait être sur la table, tandis que d'autres, dont Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, et François Villeroy de Galhau, chef de la banque centrale française, ont appelé à une action "énergique" ou "significative".

"À mon avis, une hausse plus importante des taux d'intérêt réduit le risque de désancrage des anticipations d'inflation", a déclaré M. Nagel.

L'inflation de la zone euro devrait avoir atteint 9 % ce mois-ci et une nouvelle hausse à plus de 10 % est probable, la flambée des prix de l'énergie augmentant le risque de relevés encore plus élevés.

M. Nagel a également repoussé les arguments selon lesquels une récession, de plus en plus probable au cours des prochains mois en raison des prix élevés de l'énergie, devrait ralentir la BCE.

"Nous ne devrions pas retarder de nouvelles hausses de taux par crainte d'une éventuelle récession", a-t-il déclaré. "Les taux d'inflation ne reviendront pas d'eux-mêmes à l'objectif d'inflation de la banque centrale."

Mais il a déclaré que les prévisions d'inflation à plus long terme semblent encore ancrées.