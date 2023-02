La BCE doit continuer à augmenter son taux malgré le sacrifice public, selon Vujcic

Après avoir augmenté les taux de 3 points de pourcentage depuis juillet, les décideurs politiques ont commencé à se demander quand et où le cycle de resserrement le plus rapide de l'histoire de la BCE se terminera, d'autant plus que l'inflation recule rapidement par rapport aux niveaux record.

Mais le gouverneur de la banque centrale de Croatie, Boris Vujcic, dont le pays a rejoint l'euro le 1er janvier, affirme que l'inflation sous-jacente persistante signifie qu'il est prématuré de prédire la fin des hausses de taux et que la réduction prévue par les marchés pour le début de l'année ne vaut même pas la peine d'être discutée.

"Nous sommes susceptibles de voir plus d'action sur les taux après mars et je laisserais la question du taux terminal pour plus tard", a déclaré à Reuters Vujcic, économiste de carrière, professeur d'université et chef de la banque centrale de Croatie au cours de la dernière décennie.

"Ensuite, en général, on maintient le taux pendant un certain temps jusqu'à ce que l'on soit sûr que l'inflation est revenue là où l'on veut qu'elle soit", a-t-il déclaré dans une interview.

Considéré comme un faucon politique comme la plupart des gouverneurs de l'ancien Est communiste de l'Europe, M. Vujcic, 58 ans, a déjà participé aux réunions de la BCE pendant une grande partie de l'année 2022 et il lui reste encore un an et demi de mandat.

Avec des prix de l'énergie en forte baisse par rapport aux sommets de 2022 et un allègement des contraintes des chaînes d'approvisionnement, la BCE pourrait réduire ses propres projections d'inflation le mois prochain, a déclaré M. Vujcic.

Et il est possible que la croissance des prix revienne à l'objectif de 2 % de la BCE plus rapidement que prévu, a-t-il ajouté.

Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de la BCE est terminé, a affirmé le Croate.

"Il est possible que l'inflation globale tombe à 2 % beaucoup plus tôt que prévu en raison de divers facteurs ... (qui) font baisser fortement le chiffre global, en dessous de l'inflation de base", a déclaré M. Vujcic.

Mais la BCE a besoin de voir une baisse soutenue de l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, car ce chiffre est un indicateur plus fiable des pressions sous-jacentes sur les prix et de l'efficacité de la politique monétaire.

Le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a également averti que l'inflation globale pourrait tomber en dessous des prix sous-jacents.

En effet, la baisse des prix du gaz devrait entraîner assez rapidement le taux global vers le bas, tandis que l'inflation de base s'avère étonnamment tenace en raison d'une multitude de facteurs allant des salaires aux effets secondaires de l'inflation passée sur les prix.

Le problème est que si le public a tendance à regarder l'inflation globale, la BCE devra également surveiller les prix sous-jacents, en tenant compte du fait que la phase finale de réduction de l'inflation pourrait être la plus difficile.

"Dans ce cas, la politique monétaire doit être suffisamment restrictive pour pousser l'inflation de base vers le bas, ce qui n'est pas une tâche facile car cela pourrait impliquer un ratio de sacrifice relativement élevé", a déclaré M. Vujcic.

Les économistes appellent ratio de sacrifice la perte subie afin d'obtenir une réduction du taux d'inflation à long terme.

Il a tendance à être plus faible lorsque l'inflation descend de niveaux élevés et augmente généralement dans la "dernière ligne droite" de la désinflation, lorsque la croissance des prix se rapproche de l'objectif.

"Nous devrions expliquer au public pourquoi nous maintenons une orientation restrictive de la politique monétaire si l'inflation globale a déjà baissé", a déclaré M. Vujcic.

Une bonne nouvelle possible pour la BCE est que l'économie semble avoir évité le pire du ralentissement économique et que les perspectives d'un atterrissage en douceur se sont améliorées.

