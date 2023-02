La BCE inflige une amende à la société allemande Helaba pour fausse déclaration de risque

L'amende de 6,83 millions d'euros (7,29 millions de dollars), bien que minime pour une banque qui a déclaré un bénéfice net de plus de 200 millions d'euros en 2021, est la deuxième plus importante infligée par la BCE depuis qu'elle a pris en charge la supervision des plus grands créanciers de la zone euro en 2014.

L'amende souligne l'examen accru par la BCE des modèles utilisés par les banques pour calculer les risques, qui a également eu des répercussions sur l'italien Intesa Sanpaolo et l'allemand Deutsche Bank.

"Lorsqu'elle a utilisé ses modèles internes pour déterminer ses actifs pondérés en fonction des risques pour le risque de marché (en 2020), la banque a consciemment décidé de ne pas tenir compte de la volatilité accrue", a déclaré la BCE.

"La banque a sciemment communiqué à la BCE des chiffres calculés de manière erronée, empêchant ainsi la BCE d'avoir une vision complète de son profil de risque."

Helaba a déclaré dans un communiqué qu'elle n'avait pas l'intention de violer ses obligations prudentielles, mais a concédé que son "hypothèse initiale" était incorrecte. Elle a ajouté qu'elle avait déjà pris des mesures pour améliorer ses modèles.

(1 $ = 0,9373 euros)