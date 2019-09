La BCE introduit un système pour atténuer l'impact des taux négatifs sur les banques 4 12/09/2019 | 13:55 Envoyer par e-mail :

La Banque centrale européenne a annoncé une nouvelle série de mesures de soutien à la mi-journée. Elle introduit notamment un dispositif d'exemption pour compenser l'effet des taux négatifs sur les réserves bancaires. Le taux de dépôt passe de -0,40% à -0,50%. Mario Draghi commentera la décision à partir de 14h30. La BCE a porté de -0,4% à -0,5% le taux de dépôt et laissé inchangés les taux de refinancement (0,00%) et de facilité marginale (0,25%).

La BCE va reprendre son programme de rachat d'actifs à raison de 20 Mds€ par mois à partir du 1 er novembre.

novembre. Les modalités des opérations TLTRO III seront amendées pour être plus favorables.

Pour aider les banques à assurer la transmission de la politique monétaire, un système à deux niveaux de rémunération des réserves va être introduit, par lequel les liquidités excédentaires des banques seront exemptées de taux négatifs.

